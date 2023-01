Keita Baldé se lamentó por la situación de su familia tras los rumores que lo vinculan con Wanda Nara

Keita Baldé junto a su familia y Wanda Nara (Instagram)

El escándalo va tomando cada vez mayor magnitud. Y es que, luego de que el paparazzi español Jordi Martín asegurara en Intrusos que Wanda Nara y el futbolista español-senegalés Keita Baldé eran “novios” y filtrara un audio que éste le habría mandado a la ex de Mauro Icardi, el jugador decidió recurrir a sus historias de Instagram para pedir respeto por su esposa, Simona Guatieri, y los hijos de ambos,

“Lamento mucho que mi esposa Simona y mis dos hermosos hijos hayan terminado en el centro de esta infundada tormenta mediática. Pido encarecidamente a todos que respeten a mi familia, quienes son totalmente ajenos a los hechos narrados”, escribió el futbolista en letras blancas sobre un fondo negro.

El posteo de Keita Baldé en Instagram

Por su parte, Gualtieri también recurrió al mismo formato para escribir unas palabras en su lengua de origen. “Existen las mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. Que bellas que son estas mujeres que huelen a limpio”, puso la ex Miss Italia junto a una emojie de una flor. Y siguió agregando el emojie de una vaca: “Y luego están esas mujeres en la jerga italiana llaman Wacche”.

Las palabras de Simona Gualteri en Instagram

Simona y Keita están juntos desde el año 2017 y, después de haber tenido a sus niños, se casaron en el mes de mayo de 2022. Según la información brindada por el periodista que en su momento descubrió la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Clara Chía Martí, Icardi habría contactado a la modelo en la noche del miércoles para contarle que su esposo y Wanda habrían tenido una cita íntima en Dubai. Cabe señalar que en su momento los dos futbolistas compartieron vestuario en el Inter de Milán y, según Jordi, Baldé y la empresaria ya habrían tenido un encuentro previo en esa ciudad italiana.

De inmediato, el actual jugador del Galatasaray le contestó desde sus redes sociales. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos. También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca, y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

No obstante, este viernes Jordi volvió a salir en el programa que conduce Flor de la V por América y aseguró que Nara le había confirmado el noviazgo. Y agregó: “Yo he visto las fotos de Dubai. He visto en una habitación a Wanda con Keita. El viaje de Wanda lo paga Keita, él la invitó”. Para más datos, señaló que en su charla con la empresaria, ella le había contado que el senegalés y su esposa estaban separados.

“Wanda Nara y Keita están viviendo un romance. He escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Pero Keita no se anima a dar el paso público porque Simona parece que lo tiene medio extorsionado por lo que me dicen”, dijo Jordi. Pero luego, la empresaria utilizó las preguntas de Instagram para negar el noviazgo.

