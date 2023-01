Argentina, 1985 fue nominada al Oscar como mejor película extranjera

Tras siete años de ausencia, la Argentina volverá a ser parte de una entrega de premios Oscars, al confirmarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría de mejor película extranjera. De esta forma, la película dirigida por Santiago Mitre suma una nueva presencia en una competencia internacional, haciendo de ésta una de las películas más reconocidas de los últimos tiempos.

Luego de que todos los países presentaran a sus candidatas, la Academia de Hollywood debió realizar la primera preselección, para lo que todas las cintas se presentaron en su idioma original con subtítulos en inglés para que el jurado pueda verlas y votar. Luego de haber visto los films, el comité del Premio seleccionó a través de una votación secreta a los posibles candidatos, que fueron anunciados unas semanas antes.

Los miembros de la Academia realizaron un último filtro y así finalmente se eligieron a las cinco películas candidatas oficiales que competirán por la estatuilla a Mejor Película Extranjera. Este anuncio se realizó este martes, con el de todas las nominaciones a los Oscar. Así las cosas, la película argentina competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

"Argentina, 1985", entre las nominadas al Oscar como mejor filme extranjerp

Argentina, 1985 es la película que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió para que compita en los Oscars, anunciada en una ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner en la noche del 26 de septiembre de 2022. Así, el film cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Cindy Teperman y Phin Glynn, puja desde ese entonces por un lugar en la premiación de Hollywood. En los cines argentinos se estrenó recién tres días después.

La película quedó seleccionada para los Oscar después de que votaran los 250 miembros del comité de selección de la Academia argentina, quienes eligieron entre películas estrenadas comercialmente entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. Las películas que se postularon para esta votación fueron 61.

Protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani -respectivamente en los roles de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio a las juntas militares tras la última dictadura en Argentina-, incluso antes de su estreno en la Argentina el filme ya había ganado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián en su 70ma. edición. Los cientos de espectadores que observaron el filme le otorgaron una puntuación media de 9,14 puntos sobre 10, una valoración que la ubica entre los más altos del registro histórico de la competencia en el País Vasco. Durante la proyección, los periodistas también le entregaron su visto bueno con sendas ovaciones, durante el impactante monólogo final de Darín y a la hora de los créditos finales.

Santiago Mitre y Ricardo Darín, al momento de exhibir el Golden Globe obtenido

También recibió tres premios Coral por “actuación masculina” (Ricardo Darín), “dirección artística” (Micaela Saiegh) y “mejor guion” (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana. Además, el director del filme, Santiago Mitre, resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

Además, la película recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 10 de enero, el filme también se llevó la estatuilla a Mejor película extranjera en la 80° edición de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos. En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Argentina, 1985 ganó el Globo de Oro como Mejor película extranjera

Esta película argentina fue la única latinoamericana en competir en la categoría de Mejor película extranjera, por lo que en esta oportunidad representó, además de a la Argentina, a toda la región. Algo que sin dudas el filme viene cumpliendo en todos los premios en los que se presentó, ya que se llevó estatuillas del Festival de Venecia, el de San Sebastián, del National Board of Review, de los Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

La Argentina tiene sobra experiencia en lo que respecta a los premios Oscar, ya que lo ganó en dos oportunidades, primero con La historia oficial”, de Luis Puenzo en 1986 y luego con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella en 2010, sin dejar de recordar a las otras cinco nominaciones: La tregua, de Sergio Renán; Camila, de María Luisa Bemberg; Tango, del español Carlos Saura; El hijo de la novia, también de Campanella; y Relatos salvajes, de Damián Szifron).

Incluso, el cine argentino fue uno de los primeros en ser reconocido por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood en los Oscar. En 1948, cuando todavía no existía la categoría Mejor película extranjera, el filme Dios se lo pague, de Luis César Amadori, recibió una distinción especial pero no una estatuilla.

La película dirigida por Santiago Mitre está basada en el histórico Jucio a las Juntas, cuando se determinaron las responsabilidades de los nueve jefes militares que lideraron la última dictadura militar

