Stephanie Demner recibió una repudiable crítica a partir de su maternidad y su respuesta fue contundente

Stephanie Demner

“Modelo, emprendedora y mamá de Arianna”, se lee en la biografía del perfil de Instagram de Stephanie Demner, que tiene casi un millón y medio de seguidores, con quienes interactúa a diario publicando todo tipo de contenido: desde sus looks, peinados y maquillajes, los regalos que recibe permanentemente o las compras que realiza. Y desde hace seis meses, muestra cómo es su rutina con su hija fruto de su relación con el tenista Guido Pella.

Así como lo hizo durante su embarazo -que mostró la evolución de su panza, ecografías y demás-, desde que nació Baby Ari -como se la conoce popularmente en la comunidad virtual de la influencer- postea fotos y videos de su día a día. Las últimas semanas estuvieron de vacaciones en la costa argentina, ahora empezó a comer sólidos y ya tiene documento, pasaporte y Visa: es que, según contó la modelo, en abril viajarán a Disney.

Stephie suele mostrar los looks que elige para su día a día así como también cuando se produce para asistir a algún evento para cumplir con compromisos comerciales. De manera tal que está muy expuesta, porque así lo requiere su trabajo. Siempre atenta a los comentarios que recibe, e intentando dar mensajes correctos, de concientización, y en el caso de que se trate de alguna sugerencia se encarga de aclarar que lo consulten con un profesional, que ella solo comparte su experiencia, la modelo encontró un mensaje de una usuaria de Twitter en el que la criticaba a partir de un supuesto cambio que había hecho a partir de su maternidad, y la comparaba con cómo era antes del nacimiento de su beba.

“Me da miedo quedar embarazada porque la veo a Stephanie Demner y lo linda que era antes. Cambió demasiado. Imagínate cómo voy a quedar yo”, escribió la usuaria que agregó un emoji llorando de risa. Según se ve en la red social, aquel tuit tuvo 161 visualizaciones. Y así llegó a los ojos de la influencer que no dudó en compartir el mensaje y hacer una salvedad al respecto.

El mensaje de la usuaria que criticó a Stephanie Demner

Luego de replicar el tuit que encontró en la red social, y lejos de parecer enojada, Stephanie le demostró que no todo cambio es negativo, como ella lo había querido notar en su tuit. Lo hizo a través de diferentes mensajes que compartió en sus Historias de Instagram junto a una foto con su hija en brazos. “El cambio más lindo de mi vida. Y el que me hizo más feliz”, sostuvo junto a un corazón rojo y le habló directamente a la mujer, pero también a todas aquella que la siguen: “Te deseo de corazón que puedas tener ese cambio vos también”.

Y siguió: “Si por cambio te referís a que antes estaba preocupada si me apretaba el jean talle 26. Si me salía un granito. Si tenía más papada. Si tenía celulitis. Si me quedaba linda la bikini. Si no me favorecía el ángulo de la foto. Si me daba culpa comerme un chocolate, o un alfajor, o unas galletitas. Y tantos ‘si…’ más. Sí, cambié”. La última frase la escribió en mayúsculas buscando contundencia en su mensaje.

Por su parte, volvió a hacer énfasis al cambio del que había hecho referencia la usuaria, y ratificó: “Agradezco el cambio porque me dio lo más lindo de la vida. Y cambiaría una y mil veces más”. Lo hizo junto a otra foto de con su hija jugando en la plaza.

La respuesta de Stephie Demner a una usuaria que la criticó

Para dar por finalizado el tema, Stephanie Demner publicó en el feed una imagen junto a Guido Pella y su beba, y escribió: “Y sí, cambiaría mil veces más por esta familia”.

Además, compartió el posteo en sus Historias y agregó: “Por si te quedaban dudas”. Entre los miles de me gusta y los cientos de comentarios, se destacó el del tenista, quien les dejó un tierno mensaje: “Las maminas más lindas de mi vida”.

La foto familiar que posteó Stephanie Demner

