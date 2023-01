Camila Homs cambió su look antes de viajar a España para que sus hijos se reencuentren con Rodrigo De Paul

El cambio de look de Camila Homs (Video: Instagram)

Camila Homs decidió realizar un cambio drástico y se animó a renovar su look. La modelo pasó por la peluquería y optó por hacerse flequillo y modificó su color de pelo. De esta manera, se sumó a una de las tendencias de moda de este 2023 que es muy popular entre las celebridades.

El estilista Max Jara fue el encargado de cambiar el look a la ex de Rodrigo De Paul. El especialista dio detalles del trabajo que realizó: “En este caso decidimos con Camila Homs, modelo y referente de muchas mujeres, darle un look de gusto side part con un rubio de temporada (nacarado) para adentrarnos al verano de 2023”.

Famosas como Hailey Bieber eligieron este look, como parte de la campaña de Miu Miu. Otra celebridad que siempre impone tendencia es Kim Kardashian quien no solo cambió su melena morena a rubia, sino que luce su raya al costado en algunos de sus videos de Tik Tok.

Camila Homs renovada se prepara para viajar a Madrid (Foto: Instagram)

Cabe señalar que Homs renovó su apariencia a poco de viajar a España para que sus hijos Francesca y Bautista se reencuentren con el jugador de fútbol. De esta manera, ambos intentan tener un buen vínculo luego de haber protagonizado varias peleas escandalosas, como en diciembre pasado cuando la modelo se había enojado con el deportista porque había ido a ver a su novia, Tini Stoessel, antes que a sus hijos, apenas llegó a Buenos Aires luego del Mundial de Qatar.

Luego, se divulgaron algunos audios entre De Paul y la modelo, en los que se podía escuchar que ella lo amenazaba con no dejarlo ver a sus hijos, y algunas cosas más que también involucraban a Tini. Ni lerdo ni perezoso, Rodrigo dejó el asunto en manos de sus abogados, quienes le hicieron llegar a su expareja y a su padre, Horacio Homs, una denuncia por amenazas hacia su persona.

Camila Homs se suma a la tendencia del verano (Foto: Instagram)

En medio de este escándalo, se supo que habían llegado a un acuerdo, en el que ambos se comprometían a cumplir determinados requisitos para llevar a buen término la relación con sus hijos. En ese contrato, según el periodista Ángel De Brito, se estableció que Camila obtendrá “el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a 30 mil dólares por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta.

Además, sumó a la información que “cada 45 días Camila, los chicos y un acompañante podrán realizar un viaje a Europa en clase business, en el que además tendrá incluido un hotel cinco estrellas pago y 700 euros en viáticos por día”. En ese contexto, si la modelo no cumple con lo acordado de llevarle a los chicos a De Paul cada 45 días a Madrid o a la ciudad en donde él se encuentre jugando, el trato volvería para atrás y tendrían que iniciar una nueva negociación.

