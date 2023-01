Camila Homs disfrutó de un día de playa junto a sus hijos en Punta del Este, lejos de la pelea con Rodrigo De Paul

Camila Homs disfrutó de un día de playa con sus hijos y amigos (RS Fotos)

Lejos del escándalo mediático y judicial que vivió por estos días Camila Homs con Rodrigo De Paul, la modelo se refugió en la compañía de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con el futbolista, y algunas amigas, para distenderse en Punta del Este.

En la tarde del viernes, Camila disfrutó jugando con sus nenes en la arena y bañándose en el mar, enfundada en un traje de baño enterizo súper cavado que le resultó muy cómodo para cargar a los chicos hasta la orilla y para desplazarse por la playa. La modelo combinó su look con una gorra con visera fucsia, pantalón largo blanco y lentes oscuros.

Los niños aprovecharon cada rato de playa, compartiendo los típicos juguetes playeros con sus amigos y animándose al mar, siempre en compañía de su madre. Y después de los tormentosos primeros días del año, parece haber encontrado un poco de paz.

Camila Homs lució un traje de baño enterizo para jugar con sus nenes en la playa (Foto: RS)

Hace unos días, la expareja del campeón del mundo brindó una nota a Socios del Espectáculo (El Trece) y allí respondió a las preguntas del periodista sin pelos en la lengua. “¿Estás despechada? ¿Seguís enamorada de tu ex?”, le preguntó el cronista, en medio de las denuncias tanto contra ella como contra su padre, y el acuerdo económico al que llegaron en los últimos días. “No, eso ya está, recontra ya está”, contestó segura. “Estoy en otra, ni pienso en eso”, continuó, como para dejar bien en claro su pensamiento al respecto.

Camila Homs con su hijo menor en el mar

Ante esto, en ese momento la modelo confesó que “lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

Camila Homs pasó toda la tarde jugando con sus nenes en la playa (Foto: RS)

“Los chats son así, no son adulterados”, volvió a aclarar, a la vez que aseguró que “por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas”, aunque reconoció que “sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

Además de los chats, también se hicieron públicos unos audios que su padre, Horacio Homs, le habría enviado a De Paul con fuertes palabras y amenazas: “Me tenés podrido hijo de puta, yo voy a ser el que va a hablar con los medios de las fechas. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros. Eso voy a hablar, sorete mal parido”, había dicho el empresario furioso.

Camila disfrutó del mar con Bautista

El look de Camila Homs en Punta del Este (RS Fotos)

“De eso voy a hablar yo, sorete mal parido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs. Pedazo de bobo, vos sos un logi. Boludo, ¿no te das cuenta de que sos un logi’?, ¡figureti!, ¡bobo!”, asegura Horacio. Por último, agregó: “Ya lo vas a conocer bien a Horacio Homs, pedazo de bobo”.

Ante ello, Camila aclaró que “no escuché el audio, pero yo siempre dije que hago lo que puedo por mí, yo me defiendo por mí y por mi persona, después el resto que se defienda como pueda, no tengo por qué meterme en el medio”.

En tanto, la modelo y cocinera también se tomó un minuto para aclarar los puntos por el millonario al que llegó con De Paul, al aclarar que: “En el acuerdo hay dos partes, una por compensación económica y otra por cuota alimentaria, así que queda en claro que son dos partes diferentes”.

