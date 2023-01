Coti de Gran Hermano se comparó con Lionel Messi y las redes no la perdonaron

Constanza Romero y Lionel Messi

Después de que Constanza Romero, Coti en la casa de Gran Hermano 2022, abandonó el reality de Telefe cuando fue eliminada por el voto del público contra Ariel Ansaldo, se volvió todavía más polémica.

Afuera del certamen, la exparticipante se pasea por todos los programas de televisión a donde la invitan y da su opinión sobre el juego sin filtros.

Tanto es así, que la correntina se encarga de marcar su distanciamiento con Walter Alfa Santiago, a quien no le perdona sus actitudes misóginas y machistas, en particular las que tuvo en algún momento con ella y por las que tuvo que pedir disculpas y recibió una sanción de Gran Hermano.

Sin embargo, en esta oportunidad no fue a través de una pantalla de televisión sino por sus redes sociales que Coti dio que hablar. En la tarde del sábado, la exparticipante de la casa más famosa del mundo publicó en su cuenta de Twitter un comentario que generó polémica en los usuarios de la red y en sus seguidores y detractores. “Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?”, escribió la rubia y recibió una lluvia de comentarios de todo tipo. “Se comparaba con Messi”, “Es un montón compararte con Messi nena”, “¿Como te vas a comparar con Messi? jugador de primera, ganador de la Copa América, Finalísima y el Mundial. Y vos... bueno, a vos te eliminaron a mitad de un Gran Hermano. Hace 2 meses no eras nadie y en 2 meses solo te vamos a recordar como la envidiosa que hacia sapucais”, dijeron los usuarios más indignados con su comparación con el Diez.

La polémica publicación de Coti Romero de Gran Hermano en donde se comparó con Messi (Foto: Twitter)

Sin embargo, la novia de el Cone también suma adeptos y fans que la defienden a ultranza. “Reina, sos la uno”, “Volvé Coti, queremos lío, bardo, sangre y destrucción angelical”, “Pegue reina, pegue”, y muchos otros mensajes de aliento.

Lo cierto es que por estos días, la correntina quiere volver a entrar a la casa pero solo podría hacerlo si alguno de los jugadores que están adentro del certamen abandona o bien, es expulsado. Hace un día, su papá Javier Romero fue noticia por unas declaraciones que hizo a Radio Sudamericana, una emisora de Corrientes. El señor reveló que la producción del reality le anticipó un posible reingreso de la participante a la casa más famosa del país.

“Me gustaría que ella siga afuera, pero me dijo que los productores le dijeron que hay grandes posibilidades de que vuelva, no esta semana, sino la próxima”, señaló Javier. ¿Cuál sería el motivo de su regreso a la casa? “Creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella”, explicó el señor.

Tras deslizar la posibilidad de que la producción esté muy interesada en que Coti vuelva al ciclo, Javier aseguró que la joven tiene muchas ganas de entrar de nuevo a jugar. Cabe recordar que ya volvieron a entrar otros hermanitos por un repechaje que se llevó a cabo en el programa de Telefe.

Luego de su eliminación, Romero se enfrentó a Santiago Del Moro y al panel de El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe). “Sabía que tarde o temprano ibas a llegar acá como van a llegar todos, pero no te esperaba tan rápido”, la saludó el conductor. “Yo tampoco”, le replicó la exparticipante, oriunda de la provincia de Corrientes.

“Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?”, describió Del Moro el andar de Coti.

