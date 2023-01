Camila quiso tocar a Marcos en Gran Hermano 2022 y Maxi explotó: “Te está diciendo que no”

Camila quiso tocar a Marcos y Maxi explotó: "Te está diciendo que no" (Foto: Captura Pluto TV)

Los nuevos integrantes de la casa de Gran Hermano 2022 entraron a desequilibrar el juego. Tanto Camila Lattanzio como Ariel Ansaldo se incorporaron al reality con mucha información del exterior, lo que les permitió hacer una estrategia diferente al resto de sus compañeros.

En el caso de Ariel, su blanco es Walter Alfa Santiago. Desde que ingresó, comenzó a provocarlo hasta el punto de hacer estallar de furia al sexagenario y que le pida por favor que ya no le dirija la palabra. Estas actitudes le valieron un apercibimiento de parte de Gran Hermano, quien le dijo a Alfa en el confesionario que no volviera a dirigirse de manera discriminatoria hacia su nuevo compañero, porque iba a recibir una sanción.

Camila intentó tocarle la espalda a Marcos y Maxi estalló de furia (Foto: Captura Pluto TV)

Sin embargo, a pesar de esta advertencia, el jugador más grande de la casa más famosa del país continuó con su indiferencia hacia Ariel, quien aprovecha esta situación para victimizarse ante los ojos del público. El resto de los hermanitos tampoco lo tiene muy en cuenta aunque no lo tratan tan mal como lo hace Walter.

Días atrás, se vio una situación en la que se había armado un partido de voley-tenis en el jardín y en el que participaban algunos de los varones del certamen. Ariel, por su parte, fue con un mate y el termo a sentarse al costado de la improvidada canchita y se la pasó ofreciéndoles un mate a cada uno de ellos. Obviamente, la respuesta era negativa, porque los jóvenes estaban jugando. La única que se acercó a él en un momento dado fue Lucila Villar, quien le aceptó un mate y el parrillero se sintió reconfortado.

Camila le insitió a Marcos para tocarle la espalda y ante la negativa de él, Maxi estalló (Foto: Captura Pluto TV)

En tanto, Camila tiene una estrategia bastante diferente a la de Ariel. Ella entró con un perfil más divertido, siempre alegre y se trató de acercar al grupo de las chicas, pero en particular su objetivo fue hacerse amiga de Alfa. Con un osito de peluche, va a todos lados con una actitud más conciliadora y no genera rechazo en sus compañeros.

Aunque el resto de los participantes advierten que Camila con su actitud también está jugando, no los enfrenta ni provoca. Sin embargo, ella tiene una debilidad por Marcos. Con su personalidad tranquila y reservada, le atrajo la atención a la joven de Ituzaingó al punto de perseguirlo muchas veces adentro de la casa.

En esta oportunidad, se pudo observar a través de las cámaras de Pluto TV cuando en la tarde del miércoles estaban adentro del sauna Maxi, Marcos y Camila. Ella, en el medio de los dos, intentó tocarla la espalda a Marcos con la excusa de reventarle un granito. El salteño se negó. “No, muchas gracias Cami”, fue su respuesta, a lo que la joven no se dio por vencida. “Dale, dale, ese solo y no te jorobo más”, le pidió. Marcos insistió en su negativa y ella arremetió con el pedido, hasta que Maxi que estaba escuchando todo, se fastidió y le gritó: “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”. De manera contundente, el cordobés la frenó a la joven de 23 años y ella, sin amedrentarse, re rió y volvió a la carga con Marcos.

En la noche del miércoles se suspendió la gala de nominación y los hermanitos aprovecharon el tiempo libre para jugar a Dígalo con mímica. Si bien se habilitó la fulminante junto con la espontánea, los participantes tendrán que nominar a sus compañeros en la noche del jueves, en vivo, en la gala que conduce Santiago Del Moro por Telefe.

