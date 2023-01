Una canción de Soledad que Messi eligió para celebrar el Mundial viralizó otro video: la noche en que ella se la cantó a Maradona

El mensaje de Lionel Messi a un mes de salir campeón del mundo con Argentina

Este miércoles 18 se cumple un mes desde que la selección argentina de fútbol obtuvo la Copa del Mundo en Qatar y para seguir festejándolo, Lionel Messi publicó un emotivo video que está musicalizado con unas estrofas de la canción “Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti.

“Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy”, canta con hondura La Sole en estos versos que, de alguna manera, linkean con la fábula de redención de “Como la cigarra” (María Elena Walsh). Mientras, las imágenes muestran algunos de los momentos más emotivos del partido final del torneo, en el que se enfrentaron La Scaloneta con la selección de Francia.

“Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida”, sigue la cantante y musicaliza los festejos que se desataron tras la gesta.

En pocos minutos, esta publicación conmemorativa se pobló de millones de “me gusta” y comentarios cargados de emoción, incluyendo el de la propia Pastorutti, quien le expresó: “Voy a llorar de emoción!!! Cuantas alegrías, capitán!!! Cuando vuelvas a tu tierra la cantamos juntos y seguimos festejando que sos el mejor del mundo!!! Saludos a toda la familia!!! Felicidades y gracias!!!”. Además de estas reacciones, la publicación de Messi provocó que un video protagonizado por la Sole y Diego Armando Maradona también se haya vuelto viral.

Soledad invita a subir al escenario a Diego Maradona, que fue a ver el show "10 años de Soledad" en el Teatro Gran Rex, y le canta "Brindis".

El 7 de octubre de 2006 la cantante celebraba los primeros 10 años de su carrera en el Teatro Gran Rex y en un pico del show, emergió desde la fosa hasta el escenario y acompañada de Diego Maradona. Parada del lado derecho del astro, Sole comenzó a cantar “Brindis” mirándolo a los ojos mientras desarmaba parte de la letra original -escrita por Afo Verde- e improvisando versos que encajaran con la biografía de Maradona.

“Le habrá pasado al Diego también esto...”, voceó Pastorutti y dirigiéndose al genial futbolista, entonó: “Tantas almohadas conocí, tantas pelotas me aprendí, que no me explico como juego todavía... Juntando heridas sigue creyendo en la gente y es que siempre va detrás de lo que siente / Unas veces muere, pero hoy no”. Maradona le aceptó un abrazo que terminó convirtiendo en un beso en la mano izquierda de ella, y que después se llevó a su pecho como gesto de mutuo cariño.

“Por otra noche con el Diego doy mi vida”, remató Soledad y le provocó una carcajada al Diez. Al finalizar la canción, le regaló un ramo de flores y agradeció la dedicatoria. “Cada vez que yo tocaba, él trataba de venir a verme. En mi debut en Buenos Aires, vino y bailé un chamamé. En 2006 me llamó Claudia Villafañe y me dijo que venía a verme con Diego. Yo pedí dos ubicaciones buenas porque no quería que lo jodan. Terminó todo el show arriba del escenario. Después tuvo unas palabras muy lindas para mi hermana y para mí. Nos regaló una de esas noches que nunca vamos a olvidar. Era muy generoso en ese sentido”, recordó Soledad tiempo después.

Soledad le cantó la canción "Brindis" a Diego Maradona en un show en el Gran Rex en el año 2006

“Me cayó muy mal la muerte de Diego. Lo sufrí mucho y lo sigo sufriendo. Me parece mentira, yo creo que no ocurrió, no caigo. Aprecié mucho más ese momento que él me regaló. Para mi él no va a morir nunca por lo que significa para nosotros. Haber tenido la oportunidad de estar con él y dedicarle una canción que escribieron para mí, cuando yo estaba un poco desanimada, fue inmenso”, le dijo Soledad a Teleshow en enero de 2021. Y agregó: “Que una de sus hijas lo haya posteado, fue muy fuerte. Fue un gran regalo. Yo tengo mis recuerdos, pero no soy de demostrarlo. Yo no subí ese video a las redes porque no me quería subir a esa ola. Para mí siempre va a ser gigante el Diego: ayer, hoy y mañana, cuando lo sigamos recordando”.

