Flor Vigna en modo Shakira: presentará un tema inspirado en el ex que la dejó por una amiga

La conductora, bailarina y cantante Flor Vigna está poniendo todo de sí en esta última rama artística, donde enfoca todas sus energías en este verano, además de continuar con la conducción de El último pasajero, por Telefe. Y tras la publicación del tema récord del año entre Shakira y Bizarrap, fue ella la que también tomó las riendas y confirmó que el próximo tema estaría dedicado a una de sus historias del pasado que le dejó una marca que tardó varios años en borrar.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram aseguro que “lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”. Luego, explicó que “esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también vamos a poder con lo que hoy tengamos delante

“Abrázate fuerte de tu proceso y vamos a mover juntos las cachas”, cierra el escrito, acompañada de un video en el que de fondo suena la Sessión #53 de Shakira y Bizarrap. Así, mientras ella baila al compás de la música, unos carteles cuentan la historia que llevó a componer el tema próximo a estrenarse.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga”. Así, sin vueltas, comenzó la historia que Vigna contó en el video. Según explicó “estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”, para luego detallar que “a los 19 años gané mi primer beca en LA academia de danza, actuación y canto”. Tras ello, llegaría el primer momento de exposición pública, cuando “a los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería”.

Y con el tono que venía utilizando en el resto del video, confirmó que “mañana sale el tema que le hice a este boludo, agradeciéndole que toda su mierda me hizo más fuerte”. y cierra reflexionando que “a veces nuestra peor crisis a la larga es nuestra mayor lotería”. Habrá que esperar a su estreno para poder conocer los pormenores de la letra del tema que anunció de forma tan directa.

En una charla exclusiva con Teleshow, al recordar sus inicios en el mundo del espectáculo y los primeros castings en que era rechazada, no dudó en afirmar que “habré empezado a los 11 años. Y justo mi mamá ayer me recordaba que el primer casting en el que quedé fue el de una gaseosa muy importante, y como yo cumplía 16 años y se me vencía el DNI, y esto se grababa en Uruguay, no pudimos ir. Mi mamá me comentaba: ‘Eso para vos fue fatal, lloraste por años’. Pero también, que después la vida me dio revancha”.

Tampoco dudó en agradecer el apoyo de sus padres en esos momentos, aunque también explicó que “le preocupaba un poco, porque no veníamos de una estabilidad económica fuerte, que mi hermano se quisiera dedicar a ser actor y que yo también fuera por el lado artístico. Entonces, buscábamos la forma. Gracias a la beca que me dieron en las escuelas de Julio Bocca, de Reina Reech y en otro colegio de teatro, pude estudiar un montón”.

“La parte más difícil de poder estudiar sin tener recursos la logré. La parte de 28 mil no de castings y después que venga el sí, lo logré. Tengo que tener valor para todo lo que quiero nuevo y entender que van a venir los no de vuelta. Todos los que participamos de Combate nos sentíamos en un Mundial. Creo que ahí estuve entre dos y tres años. En Combate me enamoré. Me eliminaron. Perdí. Fue la primera vez que empecé a liderar un grupo. Me conocí un montón. Y todo con el deporte, ¿viste? Porque yo tenía estudiando 28 mil cosas artísticas y la primera vez que me dan una oportunidad, era para colgarme de una liana”, confesó.

