Barby Franco mostró el antes y el después de su cuerpo tras el nacimiento de Sarah: “Marcó mi vida”

Barby Franco celebró el primer mes de su hija Sarah (Fotos: Instagram)

Hace un mes Sarah llegaba a este mundo para convertirse en la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: pesó 2,780 kilogramos y vio la luz el pasado 15 de diciembre a través de una cesárea. Y al cumplirse este importante ciclo, su mamá decidió celebrarlo en sus redes sociales, allí desde donde viene compartiendo su renovado día a día.

La anteúltima jornada del juicio a los rugbiers: el llanto de Thomsen frente a los psicólogos y la declaración de tres padres Este martes se presentaron como testigos la madre de Enzo Comelli, el papá de Matías Benicelli y el de los hermanos Pertossi VER NOTA

En esta oportunidad, Barby mostró el antes y el después de su cuerpo con respecto al alumbramiento de la pequeña, pero además hizo foco en la cicatriz de la cesárea que debieron practicarle. “La marca que marcó mi vida”, fue como la definió en el epígrafe de la publicación de Instagram que rápidamente cosechó cientos de miles de elogios en forma de “me gusta” y comentarios cariñosos.

Una secuencia de tres fotos en la que se la vio a la modelo embarazada, pocos días antes de parir. Luego, alimentando a la pequeña Sarah que estaba a upa y prendida del pecho. Y una tercera de un primer plano a su vientre cruzado por la cicatriz. “Te amo, Sarah. Te amo, cuerpo”, selló Franco.

Barby Franco y su hija Sarah

La cicatriz de la cesárea de Barby Franco

Días después del nacimiento de Sarah, Burlando fue entrevistado en Biri Biri y dio detalles de la enorme lucha de Barby por convertirse en mamá. “Hicimos de todo, a nivel científico recorrimos todo, con muchas decepciones. En el trayecto siempre hay cosas que no salen como querés. Saritah vino sola, sin tratamiento y sin ningún tipo de ayuda. Para mí es una bendición absoluta”, aseguró el letrado que ya era padre de María y Delfina, de un matrimonio anterior.

La querella buscará probar que Viollaz y Lucas Pertossi fueron parte de la brutal golpiza que le quitó la vida a Fernando Báez Sosa Con el antecedente de Luciano Pertossi, Fernando Burlando —a cargo de la defensa de la familia de la víctima— afirmó que el análisis facial forense ubica a otros dos rugbiers en la escena del crimen VER NOTA

“Barby está fantástica, jamás vi a una persona tan feliz. Durante el embarazo estaba exultante de felicidad. Ella está chocha. La gorda le hace una sonrisa y se siente feliz, llora y se pone feliz. Es toda felicidad”, describió el letrado.

Fernando Burlando contó detalles del nacimiento de Sarah

Cuando le preguntaron a quién se parecía Sarah, respondió sin dudar: “Es igual a mí. Cada persona que la mira dice que es preciosa y me dicen que es parecida a mí. El ego no entra en mi cuerpo”. Además, se refirió a la elección del nombre de la pequeña: “Teníamos varios nombres bien posicionados. Ema venía haciendo delantera, pero yo no me quería meter porque quería que Barby elija todo, sabía como estaba disfrutando toda esta situación. Sarah estaba en el libreto e indirectamente la convencí a Barby”.

Burlando adelantó que pedirá prisión perpetua para los rugbiers: qué piensan los fiscales de la declaración de Thomsen Juan Manuel Dávila y Gustavo García cuestionaron los dichos del más complicado de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. El abogado de la familia de la víctima también habló en duros términos VER NOTA

Luego, aprovechó para aconsejar a las mujeres que tienen dificultades para tener hijos: “Barby era primeriza y tenía una carga emocional. Venía con bastantes traspiés en la posibilidad de quedar embarazada, veníamos los dos con ese problema. En un momento se relajó, no quería seguir con los tratamientos. Ahí solita quedó embarazada. Es importante que la mamá esté tranquila”.

Barby Franco y Fernando Burlando se convirtieron en padres de Sarah el pasado 15 de diciembre

Cabe recordar que en julio pasado y después de cinco años de búsqueda, Barby y Fernando contaron que iban a ser padres. En septiembre, revelaron que se trataba de una nena de una forma poco peculiar. Compartieron un video en el que se los veía caminando por el campo y mirando hacia el cielo mientras una avioneta lanzaba humo color... rosa. “Nuestra dulce niña, tan deseada, tan buscada, tan esperada. Te amamos papá, mamá y todos tus amigos”, escribió ella.

Seguir leyendo: