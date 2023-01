Flor de la V y Pablo Goycochea fueron tentados por una plataforma de contenido para adultos

Florencia de la V y Pablo Goycochea tentados por una plataforma para adultos

De un tiempo a esta parte, fueron muchas las famosas que se sumaron al furor de las plataformas de contenido para adultos. Dado que las aplicaciones comunes como Instagram, Facebook o Tik-Tok censuran ciertas imágenes, figuras como de Florencia Peña, Silvina Luna, Barby Silenzi, Adabel Guerrero y Silvina Escudero, entre muchas otras, decidieron empezar a facturar con sus producciones sexys y/o eróticas desde otros sitios. Celeste Muriega, de hecho, lo comenzó a hacer junto a su novio, Christian Sancho. Y todos aseguraron que es un muy buen negocio.

Así las cosas, cada vez más personalidades son tentadas para formar parte de este formato. Y una de ellas fue Flor de la V, quien este martes confirmó en Intrusos que le propusieron sumarse a DivasPlay junto a su marido, Pablo Goycochea. La conductora, que estuvo disfrutando de unos días en Punta del Este junto a su familia, coincidió con la dueña de esta aplicación en un evento. Y aseguró que la cifra que le ofrecieron la dejó pensando.

“Cuando me mostraron los números, te digo... ‘Traeme el contrato’”, contó en tono de broma mientras sus compañeros de programa la alentaban para que se animara a hacerlo, sobre todo, teniendo en cuenta que el pago era en dólares. Sin embargo, Flor dio a entender que, pese a lo jugosa de la propuesta, no estaría dispuesta a aceptarla. “Me hicieron la propuesta formal en la fiesta que hizo Claudia Fernández. Y no a mí sola, sino con mi marido. ¡Está buenísimo! Yo he hecho de todo, pero tengo límites. Ya bastante mis hijos tienen que lidiar con una mamá trava, para sumarles más cosas. ¡Ya es un montón! Vamos de a poco...”, dijo despertando la risa de todos en el estudio.

Flor de la V, su marido y sus hijos cuando renovaron sus votos

Cabe recordar que Flor y Pablo llevan 26 años en pareja y son padres de Isabella y Paul. A fines de diciembre, los chicos terminaron el colegio primario y la conductora se mostró visiblemente emocionada. “La vida no te prepara para este tipo de cosas”, comenzó diciendo en el inicio de su programa y se disculpó. “Todavía tengo la voz tomada, que hablo y me quiero largar a llorar”, agregó al tiempo en que recordaba todo lo que vivió en la última semana en el colegio de sus hijos.

“Ayer, me veía sentada y, mientras, hablaban las maestras de todo lo que significa acompañar a los chicos y la crianza. Le quiero agradecer a todas las autoridades y a los padres y las madres que me he cruzado desde que ellos empezaron, en salita de 3, porque es de muchísima emoción y felicidad”, contó Flor sobre la comunidad educativa que la rodeó durante toda la escolaridad de sus hijos.

Y continuó: “Para nosotras, para el colectivo de mujeres trans, son conquistas: que yo esté ahí, en el colegio, y que me esté pasando esto. Y a mis hijos, Paul y Bella, los amo con toda mi alma. Son mi orgullo y lo mejor que me ha pasado en la vida”. Finalmente, la conductora tuvo unas palabras para Goycochea. “Y, obviamente, a mi marido que seguramente sin él no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas que hago porque está siempre apuntalando a la familia. Así que gracias”,

