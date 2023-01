El incómodo momento de Christian Sancho cuando le preguntaron al aire si debía la cuota alimentaria de su hijo

El incomodo momento de Christian Sancho cuando le preguntaron si debia cuota alimentaria a su hijo

Christian Sancho y Celeste Muriega están en Mar del Plata haciendo temporada teatral con el espectáculo Sex, viví tu experiencia. Este lunes, la pareja dio una entrevista para promocionar al show dirigido por José María Muscari y para dar detalles de su romance en el ciclo Nosotros a la mañana, conducido por el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece.

Durante la charla, la pareja estaba hablando de sus planes de casamiento y se estaban riendo, pero el clima cambió cuando Cinthia Fernández le hizo una consulta al actor sobre un tema sensible. “Quiero preguntarte cómo está la situación con tu exmujer, tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre, que la justicia te puso un provisorio”, le preguntó la panelista.

“Eso es totalmente falso. Te voy a responder porque sos vos y porque es el programa del Pollo. Este tema no lo hablo en televisión porque no se puede hablar, hay una medida cautelar. Como no era cierto lo que se decía, (la Justicia) falló a nuestro favor, a favor mío y de mis abogados”, contestó muy enojado.

Fernández siguió haciéndole preguntas a pesar de la furia de Christian. “¿Vos le pasás 50 mil pesos?”. El modelo le respondió: “No voy a hablar ni de mi hijo, ni de mí, ni de nadie”. El Pollo interrumpió a la panelista y el clima se puso más tenso: “Si no se puede hablar, ya está”.

Sancho continuó defendiendo su postura de no hablar del tema: “Es un juzgado que no solamente en lo provincia sino en capital... La justicia falló a mi favor, cumplo con lo que dice el juzgado”. La panelista volvió a preguntarle: “¿Le pagás obra social?”.

“Yo no voy a hablar”, señaló el actor, súper enojado. “Cinthia no quiere hablar”, dijo el conductor, al ver que la panelista seguía insistiendo con el tema. “Pero hay una mujer del otro lado que supuestamente no recibe el provisorio”, respondió Fernández.

“No es así, es mucho más dinero. No voy a hablar porque hay muchas mujeres que están mirando que no reciben esta cifra... no voy a hablar de plata porque es mucho el dinero que paso, me daría cosa por muchas mujeres que no recibe ese dinero”, aseguró Christian.

Cabe recordar que en mayo pasado, Vanesa Schual, expareja de Sancho y madre de Gael, realizó duras acusaciones contra al actor. Además de asegurar que él se llevó los ahorros familiares para realizar un viaje a España, dijo que el hijo que tienen en común está triste porque su padre lo ve a lo sumo una vez por semana

“En el 2019 iniciamos el proyecto de irnos a vivir a España, el tenía la ciudadanía italiana, gestionamos la de mía y la de Gael, porque no estábamos casados. Hasta diciembre yo seguía vendiendo las cosas de esta casa para el proyecto”, señaló en una entrevista con Intrusos.

Según el testimonio de Vanesa, todo cambió en febrero del 2022 cuando inició una relación con Muriega. “Se enamoró y se llevó los ahorros que estaban en una caja fuerte, alquilamos en verano nuestra casa en Maschwitz para comprar los pasajes y seis meses de alquiler en España, pero él no quería porque estaba con la obra”, afirmó.

Durante la entrevista en América, Vanesa también deslizó que Christian ve poco a su hijo. “Hablamos de la situación de disolver bien la casa, y Gael le pedía que se quedara y él decía que se le iba el micro de la gira. Gael mira las redes y lo ve en Buenos Aires comiendo sushi. Mi hijo no sabe ni que tiene novia”, señaló Vanesa.

