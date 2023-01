Con un nuevo look, Marcelo Tinelli se divirtió en el espectáculo de Roberto Moldavsky en Punta del Este

Marcelo Tinelli y Moldavsky en Punta del Este (RS Fotos)

Marcelo Tinelli sigue disfrutando de sus vacaciones de verano en Uruguay, acompañado por su primo, Luciano El Tirri. En Punta del Este, el conductor realizó una salida el jueves por la noche con un grupo de amigos, en la que disfrutaron del espectáculo que Roberto Moldavsky está presentando en el hotel Enjoy.

En las imágenes exclusivas de Teleshow se lo puede ver al conductor con un nuevo look: se tiñó el pelo de blanco que hace un enorme contraste con su piel tostada. Hace unas semanas, se había decolorado el pelo de rubio platinado e incluso se había teñido con los colores de la selección nacional para celebrar el triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

La salida nocturna de Marcelo Tinelli con Luciano El Tirri, quien hoy cumple años

Además, el empresario también estuvo acompañado por el odontólogo Braverman y su familia. De esta manera, el numeroso grupo de amigos, en los que también estaban los hijos de Moldavsky, aprovecharon para cenar en el restaurante Saint Tropez. Luego, celebraron por adelantado el cumpleaños de Luciano que es este viernes 13 de enero.

Marcelo Tinelli y Luciano El Tirri disfrutaron del show de humor en el Enjoy Punta del Este

Mientras disfruta de esta escapada en el país vecino, Marcelo está planificando su año laboral, tras conducir dos temporadas de Canta Conmigo Ahora. Recientemente grabaron un material para un nuevo reality familiar, Los Tinelli, cuya grabación comenzaría en abril de este año.

“Estamos todo el día con grabaciones, es muy loco esto porque estamos acá para disfrutar pero a la vez estamos trabajando. Nada más lindo que estar en un país que tanto año como es Uruguay, una ciudad como Punta del Este, estoy feliz”, aseguró Luciano en una entrevista con el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine).

La salida nocturna de Marcelo Tinelli con el Tirri para celebrar su cumpleaños; cenaron en St. Tropez, el restaurante del hotel Enjoy

“Por ahora lo único que te puedo decir, por una cuestión contractual, es que vamos a mostrar lo que somos nosotros funcionalmente como familia, yo soy el loco, los viajes, la ropa, simplezas de la vida”, explicó sobre esta producción que podrá verse a través de una plataforma.

Cabe recordar que estas son las primeras vacaciones de soltero de Marcelo, tras su separación de Guillermina Valdés. Ella está haciendo temporada en Mar del Plata con la obra Los 39 escalones, junto con Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. Es una comedia de John Buchan´s y Alfred Hitchcock, adaptada para teatro por Patrick Barlow. El espectáculo cuenta con la dirección de Manuel González Gil y la producción general está a cargo de Javier Faroni.

Tinelli con un nuevo look

En una entrevista con el ciclo Intrusos (América), la actriz explicó que Lolo va y viene entre La Feliz y la ciudad uruguaya para compartir sus vacaciones con ambos padres. Mientras que sus otros tres hijos, Dante, Paloma y Helena, frutos de su relación con Sebastián Ortega, son más grandes y se manejan solos. “Mis hijos mayores me dicen: ‘Má, te voy a ver y me tomo un colectivo, un avión”, afirmó.

Respecto a su actual vida sentimental, Guillermina aclaró: “Estoy soltera, nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”. Cuando le preguntaron qué opinaba del nuevo look de Tinelli, ella respondió: “Yo ya no soy (su mujer), si el tiene a su chica... debería decirlo ella, yo no soy quién”. Además, aprovechó para ratificar el buen vínculo que tiene con Tinelli: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”.

El abrazo entre Tinelli y Moldavsky (RS Fotos)

