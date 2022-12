Marcelo Tinelli y su hijo Lolo se hicieron el look de Dibu Martínez para celebrar el título: la reacción del arquero

Por qué sus amigos le decían “Madonna”, el mal consejo que le dio a Tinelli y otros 34 hechos de Luciano “El Tirri” Giugno

Primo hermano de Tinelli, músico en la primera formación de LosFabulosos Cadillacs, a este hombre pícaro e histriónico un productorhollywoodense le aseguró que tenía TLC: Talent, Look and Charisma(talento, look y carisma)