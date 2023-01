A solo tres días de su comienzo, una participante renunció a El Hotel de los Famosos 2

Este lunes arrancó por la pantalla de El Trece la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, con la conducción de Pampita Ardohain y el Chino Leunis. En el reality entraron 16 participantes que compiten para llevarse el premio de 15 millones de pesos: Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Érica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

A solo tres días del comienzo del programa, una participante hizo las valijas y decidió renunciar de manera drástica. Sus compañeros quedaron sorprendidos al enterarse de que ya no quería seguir adelante con su participación en la competencia.

Abigaíl Pereira fue quien dio un paso al costado. La actriz, bailarina, cantante y vedette uruguaya se hizo popular en la Argentina cuando fue la partenaire de Gustavo Guillén en el Bailando 2007. Además, es conocida por ser activista por los derechos LGBT y el colectivo transgénero. “Muchas gracias por haberme hospedado en el hotel, pero me retiro para ir a un espacio donde me sienta muchísima más cómoda”, explicó sobre los motivos de su salida del reality.

Abigaíl se fue del programa

Al enterarse de la noticia, Enzo expresó su tristeza: “Me da pena, no sé que habrá pasado”. Mientras que Delfina aseguró: “Me pareció que se sintió discriminada en algo”. El influencer agregó: “Se sintió no incluida, es una pena porque desde acá cero animosidad de eso, hablo por acá y pongo las manos en el fuego porque sé que no es así”. Gerez Bosco remarcó: “Nadie le dijo nada incómodo y todos la tratamos me parece que recontra bien”.

En la temporada anterior, Leo García también había abandonado el programa a dos semanas del estreno. “Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo”, anunció Pampita en aquella oportunidad. “Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”, agregó la conductora.

Sus compañeros comentaron la noticia y todos coincidieron en que fue el final de una crónica anunciada. El periodista Walter Queijeiro fue el primero en traer el tema a la conversación: “Ya sabemos todos que Leo se fue, por lo menos sabemos que está bien, que ya está en su casa; un buen chabón, pero se ve que no estaba muy cómodo”.

Kate Rodríguez reveló que el ex participante le comunicó la decisión previamente: “Me dijo: ‘Me quiero ir y no le cuentes a nadie’, y bueno, se fue. Me dijo que se iba a escapar, y sí, se escapó porque estaba un poco nervioso por todo lo que pasó, cada quien lo procesa a su forma, pero su decisión fue irse y también es válido”.

Martín Salwe, con quien el cantante tuvo varios roces durante su estadía, fue el más crítico al enterarse: “Le diría que le abrí los ojos pero no, porque fuimos varios que les dijimos cosas”. Silvina Luna también se asombró por la drástica partida del artista, y aseguró que extrañará los momentos musicales que les brindaba Leo. Sin filtro, Alex Caniggia reveló que no le afectó en lo más mínimo cuando se enteró, y bromeó: “¿Sabés lo que es estar acá conviviendo con todos estos? Cada uno que diga lo que diga y haga lo que haga, nosotros no somos quien para decir nada”.





