El Hotel de los Famosos 2: la reacción de Rocío Marengo a la propuesta que le hicieron Fernando Carrillo y Emiliano Rella

Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos

La nueva edición del reality show que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis volvió a la pantalla de El Trece, y el comienzo incluyó, claro, la presentación cara a cara de los 16 participantes, quienes luego de hacer un breve resumen sobre su vida comenzaron a explicar sus posibles tácticas de juego así como su presente y pasado sentimental. Una de las más experimentadas en lo que respecta a este tipo de formatos es Rocío Marengo, que luego de su paso por sendas competencias conducidas por Marcelo Tinelli, además de incluso ser parte de Masterchef, también llegó a esta nueva temporada.

A su entrada, aseguró que “entrar al Hotel de los Famosos me da mucha ansiedad. Esto es Disney, lo sentí cuando me dijeron que ahí estaba el hotel, y me puse desesperada, como buscando a Mickey”. Tras ello, llegaría el momento de la presentación grupal, y luego de que Pampita la presentara como la mujer que tiene un máster en realities, le consultó respecto de cómo era en la convivencia, ante lo que aseguró que “soy todo, porque depende con quién conviva. Si los chicos son buenos, van a encontrar una Rocío buena; si son malos, soy muy mala”, y agregó luego que “va a depender cómo sean los compañeros conmigo, no sé qué va a pasar”.

“¿El corazón está preparado para encontrar el amor dentro del hotel?”, intentó averiguar la conductora, ante lo que marengo aseguró que “uno no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, uno tiene que dejar fluir”. Fue allí que otro de los participantes, Fernando Carrillo, se metió en la conversación y le confesó que “si no encuentras el amor en el hotel, ya María Gabriela me autorizó para ser tu donante de esperma para tu hijo”. La primera reacción de ella fue una sonrisa como tratando de procesar la información, para luego explicar que “raro Carrillo, lo habló con su mujer... yo no descarto nada”.

Pero no todo terminaría allí, ya que al momento de la presentación de Emiliano Rella y ser consultado sobre si la gente se sorprenderá de algo en particular, aclaró que “yo creo que de la convivencia, vivo solo, pero me gusta compartir. Me gusta hacer mate a mis compañeros...” y allí Marengo lo frenó para preguntarle si los prefería dulce o amargos, ante lo que él contestó que dulces, con edulcorante y “con un poquito de café”, lo que llevó a la aprobación de ella.

“¡Coincidencia!”, exclamó él, para luego despacharse con un “mirá, tres espermas ya tenemos”, lo que provocó la risa de los presentes, para luego Marengo aclarar que “de repente la gente se postula para donar esperma, es muy raro, es muy raro, pero bueno... lo voy a tener en cuenta”.

Todas las semanas, dos participantes tendrán la oportunidad de convertirse en huéspedes vip y acceder a la suite master, la habitación más exclusiva de todo el complejo. Por su parte, el staff se alojará en el área de servicio y sus integrantes tendrán a cargo las tareas de mantenimiento general de las instalaciones, la limpieza, cocina y la atención personalizada de los huéspedes.

El momento más tenso de la convivencia es el Todos contra Todos, el evento de nominación que pondrá a un integrante del staff más cerca de la eliminación. Al final de la semana, un duelo en la temida H, definirá quién se va del hotel. Una eliminación semanal y un solo ganador que se llevará 15 millones de pesos y, por supuesto, con la gloria de haberse coronado.

Los 16 participantes son Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

