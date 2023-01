Meme Bouquet cumplió con su arriesgada promesa por el Mundial: se tiñó toda la cabeza con la bandera argentina

Meme Bouquet cambió drásticamente de look por una promesa mundialista (Foto: @memebouquet)

Después que el 18 de diciembre los jugadores de la selección levantaron la tan ansiada Copa Mundial en Qatar, los argentinos desparramados por todo el mundo tuvieron que hacer su parte del trato tácito que se había planteado: cumplir con su promesa.

Es que ante el avance del conjunto albiceleste en cada una de las fases, los hinchas comenzaron a entrar en estado de nerviosismo y ansiedad y con eso, la actitud de involucrarse en el proceso, como si el toque mágico de la promesa ayudase a empujar hacia el arco la pelota en cada corrida. Un “embrujo” mancomunado de fe y esperanza. Y ante la evidencia, el triunfo, a cerrar el ciclo.

Entonces comenzaron a aparecer tatuajes, propuestas de casamiento, cortes de pelo y tinturas varias. La bandera que se dibujó el Emiliano Dibu Martínez en uno de los extremos de su cabeza fue lo más elegido pero también, cambios radicales de look. Y Meme Bouquet se sumó a la tendencia y sorprendió a todos.

A lo Dibu, Meme se dibujó la bandera de Argentina (@memebouquet)

El marido de Mery Del Cerro viajó a Qatar para ver los partidos del equipo de Lionel Messi y, estando allá, hizo la promesa. Y ya no tuvo alternativa. “¡Las promesas se cumplen! Argentina Campeón Mundial Qatar 2022″, escribió en su cuenta de Instagram y compartió con sus 600 mil seguidores dos posteos con las fotos de la evidencia.

En la playa junto a su esposa y sus dos hijas, Mila y Cala, se lo ve con la cabeza totalmente teñida de celeste, con el detalle de la bandera Argentina en la zona de la nuca. Jugando y posando, las nenas lo abrazan mientras él se deja fotografiar. “En el proceso, fui rubio”, comentó también en sus historias, quien compartió el paso a paso en la peluquería hasta alcanzar el resultado final.

Meme en la playa junto a su esposa y sus dos hijas, Mila y Cala (@memebouquet)

Pronto ambas publicaciones se llenaron de comentarios, entre los que se destacó el de su amigo Nico Vázquez, quien le escribió AR junto con un corazón blanco. Además, sus seguidores lo felicitaron por cumplir su promesa y por animarse a un cambio tan drástico. “Todo te queda hermoso”; “Qué hombre, unas ganas de ser Mery”, le escribieron y hasta le dieron un consejo capilar para cuidar su cabellera de la decoloración y la tintura: “Ponete aceite de almendra para cuidar el pelito”.

Otro detalle que se pudo ver en las fotos fue el termo de su kit de mate, el cual estaba lleno de stickers de jugadores de fútbol con la camiseta de la selección. Un verdadero fanático.

Meme Bouquet jugando en la playa con sus hijas (Foto: @memebouquet)

Meme Bouquet (Foto: @memebouquet)

Como de costumbre en los primeros días de enero, la pareja disfruta de unos días de verano en Punta del Este. A la modelo le encanta pasar sus vacaciones en la ciudad uruguaya porque además de la tranquilidad que suele encontrar en el lugar, puede pasar largos ratos al sol.

En noviembre pasado, se fue de viaje a Brasil junto a su íntima amiga Paula Chaves. En ese momento sorprendió que Zaira Nara, otra integrante del grupo de amigas, no fuera de la partida. Por esa época circulaba el rumor de que la hermana de Wanda estaba saliendo con Polito Pieres, con quien se la vio últimamente en las playas de Punta del Este. Él había sido pareja de Paula durante varios años y las cosas parecían no estar muy bien entre ambas, aunque las dos aseguraban que no era así.

