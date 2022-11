Paula Chaves y Mery del Cerro se fueron de vacaciones a Brasil sin Zaira Nara

Las vacaciones de Paula Chaves y Mery del Cerro en Brasil

Mucho se habló en el último tiempo sobre el grupo de amigas que conformaban Paula Chaves, Mery del Cerro, Zaira Nara y Eugenia La China Suárez. Es que, desde que estalló el Wandagate -el escándalo por el que Wanda Nara acusó a la ex Casi Ángeles de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi - las tres modelos decidieron alejarse de la actriz.

Lo cierto es que, como si ese quiebre no hubiese sido suficiente, ahora otro conflicto volvió a tenerlas como protagonistas: se trata del que habría surgido entre Paula y Zaira, luego de que trascendieran rumores que indicaban que la menor de las Nara estaría comenzando un romance con Facundo Pieres, quien casualmente fue pareja de Chaves hace varios años.

En este contexto, ambas salieron a negar estas versiones. “Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia”, dijo días atrás la esposa de Peter Alfonso, en una entrevista con Socios del espectáculo. Por su parte, la mamá de Malaika y Viggo también aprovechó para desmentir estas versiones: “Mirá, para mí la amistad… No sé. Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia”. Luego, agregó: “Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante”.

No obstante, si bien ellas se empeñan en desestimar estos rumores de pelea, o al menos de distanciamiento, en los últimos días Paula y Mery emprendieron unas mini vacaciones juntas, de las que no participa Zaira. Chaves y del Cerro eligieron como destino un lujoso hotel en Imbassaí, una playa a sólo 87 kilómetros de Salvador de Bahía, en Brasil. Las modelos viajaron con sus respectivos hijos -Olivia, Baltazar y Filippa, los niños de Paula, y Mila y Cala, las de Mery-, pero sin sus maridos, y compartieron parte de la intimidad del viaje con sus seguidores en Instagram.

Paula Chaves y Mery del Cerro disfrutan de sus vacaciones en Brasil

Alojadas en el exclusivo resort, mostraron cómo se las ingeniaron para entretener a los pequeños, que disfrutaron de las piletas del lugar y de la playa, y también se hicieron tiempo para divertirse solas, aprovechando las sesiones de spa que ofrecía el complejo, entre otras actividades. Sus hijos, además, demostraron tener una gran amistad, por lo que tampoco tuvieron problemas en jugar entre ellos. Sin embargo, en las últimas horas el tiempo no acompañó y, por la lluvia, tuvieron que quedarse dentro del hotel. “El clima divino nos tocó por suerte”, ironizó Paula mientras mostraba el lugar donde iban a hacerse su próxima sesión de masajes.

Mientras tanto, Zaira utilizó sus redes para mostrar su escapada de fin de semana a Mendoza, donde se alojó en una exclusiva bodega con sus hijos. Desde allí, compartió fotos muy sugerentes y casi al desnudo. “Y me detuve a pensar en mí”, expresó junto a las postales.

Las sugerentes fotos de Zaira Nara en Mendoza

La semana pasada, había sido Mery quien había roto el silencio sobre el supuesto distanciamiento entre sus amigas. “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti.

Más puntualmente sobre el conflicto entre Zaira y Paula, declaró: “No tengo idea, no son temas que me correspondan”. “Las dos desmintieron...”, le aclaró Guatti, lo que dio pie a su respuesta. “Entonces si lo desmintieron, buenísimo, está todo más que bien”, dijo. Por último, al ser consultada sobre si le sorprendieron los rumores, destacó: “No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay un montón de cosas que se dicen que serán verdad, otras que no, y que si hay conflictos ajenos, yo no me meto. Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y a parte son cosas que me angustian, no me gusta”.

