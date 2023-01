Fotos, juegos y relax: la tarde en familia de Mery Del Cerro y Meme Bouquet en Punta del Este

Mery Del Cerro y Meme Bouquet disfrutaron de un día de playa con sus hijas (Fotos: RS Fotos)

Como de costumbre en los primeros días de enero, Mery Del Cerro disfruta de sus días de descanso junto a su marido Meme Bouquet y sus pequeñas hijas, Cala y Mila, en Punta del Este. A la modelo le encanta pasar sus vacaciones en la ciudad uruguaya porque además de la tranquilidad que suele encontrar en el lugar, puede pasar largos ratos al sol.

Siempre elegante, el viernes pasado, la modelo elegió un kimono verde para bajar a la arena, que la protegía del intenso sol de la tarde. Debajo, un short de jeans y una malla negra completaron el look junto a unos anteojos oscuros.

Desde que llegaron al reconocido parador que visitan con frecuencia, la pareja se dispuso a relajarse cómodamente en unas reposeras y a mimar a sus hijas.

Mientras Mila jugó en la orilla del mar bajo la mirada atenta de su mamá, la más pequeña, Cala se sentó a upa de su papá y los dos le cantaron su canción favorita.

Mery Del Cerro con un kimono verde bajó a la playa con su familia

Antes de ir a tomar algo, la pareja quiso dejar registrado el feliz momento que vivían y Mery tomó unas fotos con su celular. Meme tomó en brazos a la nena más chiquita y ambos posaron alegres para la cámara de la modelo.

A Mery le encanta disfrutar de su familia y también de sus amigas. En noviembre pasado, se fue de viaje a Brasil junto a su íntima amiga Paula Chaves. En ese momento sorprendió que Zaira Nara, otra integrante del grupo de amigas no fuera de la partida. Por esa época circulaba el rumor de que la hermana de Wanda estaba saliendo con Polito Pieres, con quien se la vio ultimamente en las playas de Punta del Este. Él había sido pareja de Paula durante varios años y las cosas parecían no estar muy bien entre ambas, aunque las dos aseguraban que no era así.

Chaves y del Cerro eligieron como destino un lujoso hotel en Imbassaí, una playa a sólo 87 kilómetros de Salvador de Bahía, en Brasil. Las modelos viajaron con sus respectivos hijos -Olivia, Baltazar y Filippa, los niños de Paula, y Mila y Cala, las de Mery-, pero sin sus maridos, y compartieron parte de la intimidad del viaje con sus seguidores en Instagram.

Mery del Cerro en un día de playa

Mery Del Cerro y Meme Bouquet se sacaron fotos con sus hijas en la playa

Alojadas en el exclusivo resort, las jóvenes mamás mostraron cómo se las ingeniaron para entretener a los pequeños, que disfrutaron de las piletas del lugar y de la playa, y también se hicieron tiempo para divertirse solas, aprovechando las sesiones de spa que ofrecía el complejo, entre otras actividades. Sus hijos, además, demostraron tener una gran amistad, por lo que tampoco tuvieron problemas en jugar entre ellos.

En cuanto al distanciamiento de sus amigas, en esa época Mery había roto el silencio. “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti.

El look de Mery del Cerro en las playas de Punta del Este (Fotos: RS Fotos)





Más puntualmente sobre el conflicto entre Zaira y Paula, declaró: “No tengo idea, no son temas que me correspondan”. “Las dos desmintieron...”, le aclaró Guatti, lo que dio pie a su respuesta. “Entonces si lo desmintieron, buenísimo, está todo más que bien”, dijo. Por último, al ser consultada sobre si le sorprendieron los rumores, había destacado: “No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay un montón de cosas que se dicen que serán verdad, otras que no, y que si hay conflictos ajenos, yo no me meto. Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y a parte son cosas que me angustian, no me gusta”.

