Jujuy Jiménez se reconcilió con Bautista Bello: un video los mostró a los besos

Jujuy Jiménez confirmó su relación

Tras más de un año de relación fue en abril último que la modelo Jujuy Jiménez y el polista Bautista Bello había confirmado que ya no estaban en pareja. “La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, había confesado ella sin dar mayores detalles al respecto. Es que en ese momento su situación laboral tendía a pensar que se instalaría a vivir en el exterior, debido a la cantidad de propuestas que tenía.

“La realidad es que ellos tenían una relación súper linda, pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía. Ella estuvo mucho tiempo de viaje y tiene idea de irse a vivir a otro país; ha tenido propuestas de trabajo en Europa y tiene muchas ganas de irse”, había afirmado Luli Fernández en su momento respecto de los motivos que habían llevado a la ruptura.

Así, se la pudo ver a ella por España, por Países bajos y hasta en Qatar, alentando a la Selección en el Mundial de fútbol. Tras ello, la también conductora se encuentra ahora en Punta del Este. “combinando un poco de descanso y un podo de trabajitos”, afirmó, y fue allí donde habló con Ángel de Brito para LAM y fue consultada sobre su presente sentimental. Intentando jugar al misterio, no quería brindar mucha información, pero en ese instante fue que le mostraron imágenes en que se la podía ver a ella de frente a los besos con un hombre del que no se veía su rostro.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello, en el primer momento de la relación

Tras un par de minutos de risas cómplices sin intentar revelar su identidad, se confirmó que eral el polista Bautista Bello. “Necesitaba una pausa en mi vida, por eso me tomé ese viaje. Como que también necesité desintoxicarme de la tele, del mundo, de la vida. Quiero viajar, me quiero ir y reencontrarme y eso hice, viajé sola y un día iba a un lado, otro día a otro, y hacía gente nueva y la verdad que me hizo muy bien”, afirmó sobre las razones de la separación.

Sin embargo, durante el Mundial, un encuentro fortuito fue la llave: “Estando en Qatar un día me cruzo a unos amigos de él, se me acercan y me saludan y lo llamé por teléfono, videollamada, y fueron dos horas y media hablando, de la nada. Y terminamos diciendo que cuando vuelva nos tenemos que ver. Y desde que nos vimos no nos pudimos separar”.

También se tomó nos minutos para referirse al nuevo desafío que tendrá por delante en este 2023 en la TV, como parte del reality The Challenge, reconocido en todo el mundo y que llegará a la Argentina de la mano de Marley en la conducción. Sobre ello aseguró que “estoy súper ansiosa, está muy bueno lo que se va a ver. hay desafío físico, mental, de todo. Y muchos se van a sorprender, porque en la casa no me tenían fe ni mis compañeros mismos. No es Gran Hermano, porque eso es mucho más intenso, pero bueno, compartimos, estuvimos en una casa, y es convivencia”.

Jujuy Jiménez fue a recibir a la Selección al Obelisco

El programa cuenta con un total de 38 temporadas y para este año se anunció en cuatro países diferentes: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Argentina. Además, los mejores de cada país se enfrentarán en un campeonato global grabado en Sudáfrica. En la edición local, el desafío lo integrarán 18 participantes y el premio ascenderá a los 15.000 dólares.

Además de la mencionada Jujuy, también estarán Lizardo Ponce, Claudia Albertario, Fernando Burlando, Eva Bargiela, Yeyo de Gregorio, Virginia Elizalde, Benjamín Alfonso, Carolina Duer, Rodrigo Cascón, Floppy Tesouro, Adrián Cormillot, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Juli Puente, Oky Appo, María Fernanda Callejón y Lionel Ferro.

