Axel Kuschevatzky y el estreno de Casados con hijos: “Muero de ganas de ver a los espectadores conectando y riéndose”

La versión teatral de Casados con Hijos se estrena este jueves 5 de enero

Este jueves 5 de enero se estrenará la versión teatral de Casados con hijos en el Gran Rex y la expectativa es muy alta. La obra fue largamente esperada por los fanáticos de la familia Argento y, por fin, llegó la primera función.

En la previa a este gran evento, Axel Kuschevatzky, guionista de la obra, habló con Teleshow desde Los Angeles, California. “Estoy viendo todo a distancia, mandando mensajes con el equipo. Así que lo estoy viviendo con mucha expectativa, siguiendo a través de lo que me cuentan tanto el elenco, como Diego Alarcón, con quien escribimos la obra, y Gustavo Yankelevich”, cuenta Axel, quien está en los Estados Unidos por compromisos laborales.

“Estoy extrañando a todos y con muchas ganas de imaginarme como se vive en vivo... Es más que una obra de teatro, es un evento que trasciende los márgenes de las obras de teatro tradicionales. Me muero de ganas de ver a los espectadores conectando y riéndose. La magia que tiene la comedia, particularmente esta, que está hecha muy pensada en la relación con el público”, dice.

Guillermo Francella rodeado por los guionistas de la versión teatral de Casados con hijos, Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky (Foto: Instagram)

En cuanto a la posibilidad de volver a Buenos Aires para ver la obra, Kuschevatzky no lo tiene tan claro. “Estoy viendo cuando voy a poder ir. Se me complica un poco porque es temporada de premios, tengo que trabajar mucho acá. Además, Argentina, 1985 está en campaña de varios premios y eso me obliga mucho a estar acá y no poder viajar. Me encantaría, pero lamentablemente y por suerte todas estas cosas están pasando al mismo tiempo”, cuenta a la vez en que refiere a la película argentina en la que se desempeño como productor.

Horas antes, Axel había publicado un emotivo posteo en su cuenta de Instagram el que reveló las sensaciones al respecto y resumió el camino que transitó la obra hasta que llegara este día. “Finalmente llegó el gran día y hoy Casados con hijos debuta en el Gran Rex. Desde las primeras conversaciones en 2018 hasta este enero, pasaron millones de cosas que nos cambiaron la vida a todos”, comenzó describiendo.

Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky trabajando en el libreto de Casados con hijos (Foto: Instagram)

“El mundo es un lugar distinto después de casi cinco años. Este regreso es posible por el amor del público por esta hermosa familia disfuncional y por la tenacidad y el deseo de un gran equipo por devolverle ese afecto a la audiencia”, prosiguió.

El escrito vino acompañado de una serie de fotos en el que se ve el renovado elenco -con el ingreso de Jorgelina Aruzzi en reemplazo de Erica Rivas- y también algo de la trastienda de la escritura del libreto. “Repasando las fotos veo que ya en agosto de 2019 estábamos con Diego Alarcón escribiendo la obra en ping pong constante con Guillermo (Francella) y Gustavo (Yankelevich). Jamás hubiéramos imaginado que seis meses después el mundo iba a entrar en un impasse”, dijo sobre aquel comienzo frenado por la pandemia.

“Con un escenario incierto (y otros vaivenes) nunca se dejó de trabajar. Todos soñamos con este momento que de a ratos pareció imposible. Pero ahora sí, ya estamos listos y súper emocionados para el regreso. Gracias por tanto a todos, ojalá la disfruten tanto como nosotros nos divertimos en este camino”, dijo para cerrar y remató con la clásica muletilla de Moni Argento, interpretada por Florencia Peña: “¡CAFECITOOO!”.

Así fue el primer ensayo de Casados con hijos

Luego de que este estreno se viera postergado por la pandemia y de que salieran a la luz los conflictos con Erica Rivas, llegó el momento de salir a escena. Al elenco original, integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, se les sumó Jorgelina Aruzzi.

Gustavo Yankelevich conversó con LAM y confirmó que la actriz será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo.

“Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, insistió Yankelevich para diferenciar los aportes de las actrices en la historia.

“Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, sostuvo el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, explicó en aquella oportunidad.

