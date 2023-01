Malena Narvay habló del supuesto enfrentamiento con Oriana Sabatini: "Tuvimos una charla sanadora" (Foto: Captura Biri Biri)

A principios de 2018, Julián Serrano y Malena Narvay habían confirmado su noviazgo y como los actores se conocieron grabando juntos Quiero vivir a tu lado cuando él todavía estaba con Oriana Sabatini, debido a eso, el público siempre sintió una suerte de enfrentamiento entre ambas.

Sin embargo, por ese entonces, el influencer había brindado una nota en la que afirmó que él no le había sido infiel a la hija de Catherine Fulop. “Terminé mi relación con Oriana y estuve seis meses en modo soltero. Terminamos en junio y en diciembre empezamos a salir con Malena”, explicó en ese momento y sobre los motivos de la separación aclaró: “Nos llevábamos bien y nos complementábamos. Pero tres años de relación… son una crisis. Les pasa a casi todos”. Además, explicó que había sido lo que lo había enamorado de Malena. “Es muy parecida a mí . Somos muy parecidos en cuanto a la personalidad, tenemos actitudes y formas de pensar muy similares. Los dos somos muy ambiciosos y apasionados. También somos bastante relajados y alegres. Esto último me parece lo más lindo de la relación: estamos tratando de hacer reír al otro”, respondió Serrano.

Pero Oriana había sido consultada por su reacción cuando se enteró que Julián estaba de novio con una ex compañera de elenco. “Sí, por supuesto que me puse celosa. Obvio, una chica tiene sus inseguridades también. Cuando es chico es difícil entender que uno no se tiene que definir por las acciones de los demás. A veces uno se pregunta ‘quizá me fue infiel’, ‘qué tiene ella que no tenga yo’. Las personas por dentro estamos muy rotas. Todos somos imperfectos y cada uno tiene su mambo. No hay que tomarse todo tan personal. Uno tiene que estar bien con uno mismo”, dijo la artista.

Sin embargo, ambas actrices finalmente terminaron mal su romance con el influencer. Y luego de haber finalizado cada una su relación con Serrano, las jóvenes se hicieron guiños de aprobación entre ellas por las redes sociales. Así fue como la ex 100 días para enamorarse felicitó a Oriana cuando posteó acerca de sus trastornos alimentarios. Y desde ese momento, ambas se empezaron a seguir en Instagram.

Malena Narvay habló del supuesto enfrentamiento con Oriana Sabatini (Foto: Captura Instagram)

En sus tres años de relación entre Oriana y Julián, los actores se convirtieron en una de las duplas más influyentes en las redes sociales, por eso había sido que su separación no les gustó nada a sus seguidores, que los querían ver siempre juntos.

Desde que rompió su relación, Oriana se puso en pareja con el futbolista Paulo Dybala y después de varios años ya han afianzado su vínculo juntos.

En el programa Biri Biri, del canal República Zeta, Malena habló sobre el supuesto enfrentamiento que tuvo con la cantante. “Entre nosotras nunca hubo un problema, durante la cuarentena nos hablamos y tuvimos una charla muy sincera: ‘Che nos enfrentan hace años y nosotras no teníamos nada que ver, y nos llevamos súper bien”, reveló la actriz. Y agregó: “Hablamos un montón y nos dimos cuenta que somos re parecidas en la personalidad, para mí fue muy lindo y sanador y creo que para ella también lo fue”. Más tarde, Malena admitió que si bien no la conoce personalmente a Oriana, la quiere mucho. “No la vi nunca en persona todavía pero siento que le tengo mucho afecto”, reconoció.

Para finalizar, también aseguró que le gustan mucho los temas que está haciendo la novia de Dybala. “Me encantan”, concluyó dando por terminado un tema que las enfrentó durante muchos años y del que lograron salir con la mejor onda entre las dos.

Seguir leyendo:

¿Dedicado a Julián Serrano? El nuevo tema de Oriana Sabatini: “Todo el tiempo que perdí...”