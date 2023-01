La reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres

La incómoda reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron sobre la relación entre su amiga Zaira Nara y su exnovio Facundo Pieres

Luego de las imágenes que confirmarían el noviazgo entre Zaira Nara y Facundo Pieres, Paula Chaves fue consultada por el vínculo entre su amiga y su expareja. Ocurrió en Intrusos (América) en un móvil que la modelo y conductora estaba dando desde Villa Carlos Paz junto a su esposo Pedro Alfonso.

“Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé”, comenzó diciendo aunque muy incómoda, evitando el contacto visual con la cámara, mirando para los costados o para el piso ante la consulta. “Fue hace muchos años, ya está... Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar”, insistió.

En ese punto, Filipa, la hija más chica de Chaves y Alfonso que también estaba presenta en la nota, comenzó a llorar en vivo. “Es perfecto este berrinche en este momento”, lanzó Chavez con humor y aprovechando para salir del paso. Pero desde la mesa insistieron con el tema. “Está bueno decir que la madrina de Filipa es Zaira, no sé si sirve ese dato”, acotó Pedro intentando poner paños fríos.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

“Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto”, dijo Chaves, todavía más incómodo. “Pero no están peleadas”, volvieron a preguntarle. “No, está todo bien”, aseguró Paula. “O sea, no le sacaron el madrinazgo”, intervino Marcelo Polino, quien está reemplazando a Florencia de la V en la conducción del programa.

“No, no, es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien”, aclaró Alfonso y acotó que desde que comenzaron los rumores de romance entre Zaira y Facundo, le aconsejó a Paula que aclarara que “estaba todo bien con la madrina de su hija”. “Salgamos de ahí porque no le queremos hacer pasar un mal momento”, optó por cerrar el tema el conductor.

El noviazgo entre Chaves y Polito Pieres ocurrió entre 2008 y 2010, y al finalizarse se rumoreó que la separación habría tenido que ver con un supuesto pedido de “formalidad” en el vínculo de parte de Paula para Facundo. En pocas palabras, ella habría querido casarse y él, no tanto. Poco tiempo después de esta ruptura, ella comenzó su relación con Alfonso, quien producía el Bailando por un Sueño en el que ella participaba.

Mery del Cerro habló sobre su relación con Paula Chaves y Zaira Nara

María Del Cerro, Paula Chaves, Zaira Nara y Eugenia La China Suárez supieron formar un sólido grupo de amigas durante varios años. Sin embargo, todo comenzó a resquebrajarse en octubre de 2021, cuando estalló lo que muchos denominaron el “Wandagate”. Que la ex Casi Ángeles fuera señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, generó algo que la hermana de la mediática nunca le pudo perdonar a la actriz.

Tras el escándalo, todas tomaron partido por la modelo y Suárez quedó relegada del grupo. “No sé si he perdido amigas, pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, se había sincerado La China en diálogo con Jey Mammon, aunque sin mencionar a nadie en particular.

Con este nuevo conflicto generado por la posibilidad de que Zaira esté con el ex de la esposa de Peter Alfonso, ahora quien quedó el medio es Del Cerro, quien recientemente habló en Intrusos al respecto. “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así. Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti.

Ante la insistencia del movilero, señaló: “Estoy harta de que me pregunten por eso. Está todo bien con todos, posta. (...) No me gusta tener conflictos con nadie, si hay algo que me pasa cuando tengo un problema con alguien, es angustiarme. Está todo re bien”.

China Suárez, Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara, un grupo de amigas que comenzó a desintegrarse tras el "Wandagate" y ahora atravesarían una nueva crisis

Más puntualmente sobre el conflicto entre Zaira y Paula, declaró: “No tengo idea, no son temas que me correspondan”. “Las dos desmintieron...”, le aclaró Guatti, lo que dio pie a su respuesta. “Entonces si lo desmintieron, buenísimo, está todo más que bien”, dijo. Por último, al ser consultada sobre si le sorprendieron los rumores, destacó: “No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay un montón de cosas que se dicen que serán verdad, otras que no, y que si hay conflictos ajenos, yo no me meto. Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y a parte son cosas que me angustian, no me gusta”.

