La broma que le hizo Romina a Alfa que casi termina en accidente adentro de la pileta de Gran Hermano

Los días adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) parecen tener mucho más que 24 horas. Es que casi minuto a minuto ocurren situaciones entre los participantes que dan que hablar e incluso se viralizan rápidamente a través de las redes sociales.

Las peleas, las discusiones y aun así, las bromas se reflejan enseguida en las opiniones de los seguidores del reality, quienes a traves de Pluto TV siguen el paso a paso de las instancias del certamen.

En estos días de calor, los hermanitos suelen disfrutar del patio de la casa y de la pileta, sobre todo en horas de la tarde. Y en ese contexto, se generan momentos de distensión, de estrategias y también, de bromas pesadas.

La broma que le hizo Romina a Alfa que casi termina en un accidente adentro de la pileta (Captura: Telefe)

En esta oportunidad, todo comenzó cuando Alfa la levantó en brazos a Camila para arrojarla en malla adentro de la pileta. La nueva integrante de la casa se mostró divertida ante esta situación y no opuso resistencia. Atrás de Walter, el video mostró a Romina quien se desplazó rápidamente para hacerle un chiste al jugador sexagenario, que casi termina en tragedia.

Resulta que cuando Alfa la tiró a Camila a la pileta, Romina se avalanzó contra la espalda de Alfa y lo empujó al agua. Pero él cayó mal y se trastabilló primero contra el borde de la pileta y luego se dejó caer adentro. Enseguida, se empezó a tocar la cintura en señal de dolor y Romina se preocupó por el estado de salud de su compañero. “¿Estás bien?”, le preguntó. En ese momento, Walter se desplazó rengueando hasta las escalinatas de la pileta y la exdiputada se asustó. “Llamo a un médico”, le gritó. “No, no me llames a nadie”, le respondió su aliado en la cocina, quien se mostró visiblemente disgustado con la actitud de la exdiputada.

Romina empujó a Alfa adentro de la pileta y casi sufre un accidente (Foto: Captura Telefe)

Desde afuera de la casa, los seguidores de Gran Hermano comenzaron a cuestionar si esta actitud podría ser motivo de sanción hacia Romina, si no fue una reacción fuera de lugar e incluso, una broma que dejó de ser tal para poder convertirse en un serio accidente.

Durante la última semana, desde que entraron los dos nuevos jugadores a la casa, Camila y Ariel, el clima en general cambió mucho. Sumado al ingreso de exparticipantes como Lucila la Tora, Daniela y Agustín y con la expulsión abrupta de Juliana, las relaciones entre los hermanitos se fueron reacomodando.

Tanto es así que Camila se mostró muy cercana a Alfa en todo momento, y el jugador pareciera sentirse cómodo a su lado. No sucedió lo mismo con Ariel quien, a la inversa, se convirtió en el enemigo número uno del hombre oriundo de Tigre. Y aunque Ariel en la noche del domingo pasado no fue eliminado de la casa, Alfa no le deja pasar por alto su mal comportamiento adentro del reality.

En la tarde del lunes pasado, el parrillero de Berazategui se desnudó en la galería de la casa para sacarse la malla mojada y secarse. Mientras lo hacía, se sentó desnudo sobre uno de los sillones comunes. Alfa notó al instante lo que estaba haciendo y fue implacable. Primero le hizo el comentario a Maxi. “¡Qué asco, qué desubicado, mirá lo que está haciendo desnudo adelante de todos!”, le recriminó, y no conforme con eso se levantó y fue a decírselo cara a cara. Esta actitud motivó una fuerte discusión entre los dos jugadores más grandes del certamen y terminó sin que volvieran a dirigirse la palabra. “Dejame de romper las pelotas”, le contestó Ariel y acto seguido se levantó y se fue a cambiar, envuelto en el toallón que le cubría de la cintura para abajo.

