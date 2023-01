El grito desde afuera que descolocó a todos en Gran Hermano

Gran Hermano - Los gritos a favor de Romina.

Esta edición de Gran Hermano cuenta, a diferencia de otras, con una marcada presencia del público, que quiere convertirse en un jugador más, y así lo hace notar no solo a través de las redes sociales, hablando de estrategias, traiciones y posibles romances, sino incluso con un número destacado de personas que se acercan a las inmediaciones del inmueble para gritar a favor o en contra de alguno de los participantes, o incluso para despistar mandando información falsa.

En esta oportunidad, la destinataria del mensaje fue Romina, en momentos en que todos, menos ella, se encontraban disfrutando de una tarde de sol en el patio. Así, la calma se alteró luego de un “Romina te amo”, gritado por una voz de mujer, seguido de un “el Conejo te quiere votar”, para luego desde la producción subir la música del lugar para no interferir con información del afuera. Pero más allá de los gritos que descolocaron a los presentes, otra de las cuestiones fue que no escucharon bien el mensaje.

Es que tras las expresiones, Julieta se juntó con Daniela y Maxi y dio su versión de los hechos, indicando que el grito decía “el Conejo te quiere dar”, ante lo cual Maxi contestó “Miralo vos al Cone, no pasaron ni tres días”, haciendo alusión a la ausencia de Coti, su pareja dentro de la casa, luego de la expulsión por parte del público.

Gran Hermano: Maxi y Conejo hablan del grito a Romina

Minutos después, la música paró y algunos de los hermanitos seguían en el patio, ahora sí junto con Romina, momento en que se escuchó un “Romina, el Conejo es un traidor”, En ese instante, la voz de Gran Hermano los obligó a todos los presentes a ir a cambiar las baterías de sus micrófonos.

Ya más calmos, Conejo y Maxi estuvieron conversando en el patio tratando de entender a qué se referían esos gritos. “¿A qué le llaman ‘traición’? Somos todos jugadores, qué traición”, cuestionó Maxi los mensajes desde afuera. “La voy a votar las veces que tenga ganas”, afirmó Conejo con un gesto de molestia ante ese escenario. “Me da bronca que haya ganado tanto terreno en el juego”, se sinceró Maxi, mientras su interlocutor seguía indignado: “además mirá si no la voy a poder votar, como si estuviera jugando con ella. Mirá si se cree que porque plancha, cocina, no se puede nominar”.

Es que incluso, Conejo se encuentra en unos días muy sensibles tras la expulsión de Coti: lloró desconsolado tras la salida de su novia y expresaba dudas sobre su continuidad en el certamen. “No sé cómo voy a hacer. No quiero estar más acá”, le dijo a Maxi, quien se acercó rápidamente a acompañarlo ya que él vivió la misma situación luego de que Juliana fuera expulsada. El joven siguió hablando entre lágrimas y sosteniendo su cara, de manera tal que lo que dijo a continuación no se logró entender con claridad y hubo distintas interpretaciones.

Por su parte, ya fuera la casa, la que habló fue Coti: “Soy celosa, pero en la casa se potencia todo muchísimo. Y más si empezás a salir con una persona y estar las 24 horas juntos, conviviendo. Es una experiencia que nunca había vivido. No me considero envidiosa”.

Al referirse alinicio del romance, si fue real o pura estrategia, confesó que “al principio sí me acerqué a él por juego”, para luego dar sus razones. “Los del grupo que se formó entre Martina, Tomás Holder, Juan y Nacho me hacían señas como diciéndome: ‘Te vamos a sacar’. Entonces lo vi a Alexis muy cerca de ellos en un momento y pensé: ‘No me voy a meter en el grupo ese para que no me voten pero sí buscar a alguien que estuviera cerca de es grupo’. Y lo vi a Conejo como un blanco más fácil. Como una presa. Suena feo pero fue así”, dijo sin remordimientos.

