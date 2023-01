Los polémicos dichos de Alfa en Gran Hermano 2022: “Hay que estar degenerado de la cabeza”

Las polémicas expresiones de Alfa en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano lleva a charlas y cuestionamientos que pueden elevar el tono de la discusión en momentos impensados, y eso es lo que pasó luego de que, tras una pequeña burla de Camila, Alfa desatara una catarata de comentarios respecto de la sexualidad de las personas, momento en que ella prefirió mantenerse callada y solo dejarlo hablar, mientras él continuaba con su monólogo.

Gran Hermano 2022: Ariel se desnudó en el patio y Alfa lo enfrentó El nuevo participante volvió a generar el enojo del mayor de los hermanitos por una controvertida actitud VER NOTA

Todo comenzó cuando ambos se encontraban en la habitación, luego de que él le prestara un pañuelo a ella. Así, en medio del agradecimiento, ella le acerca dos de sus productos cosméticos, mientras le aclara que " te dejo para que veas que yo también te presto mis cosas”, ante lo cual él socarronamente contestó: “Ah, qué lindo... ¿sabés dónde me lo voy a poner? No, ni se te ocurra, disfrazado no. Yo soy bien machito, nací machito y voy a morir machito”.

Tras ello, continuó, recordando que “Ariel me vino a preguntar ‘¿no probaste otra cosa? ¿no es hora de que pruebes?’ Pero tenés un pedo atómico, hermano. Habiendo siete mujeres por cada hombre voy a buscar un gorila para acostarme. Pero hay que estar loco, degenerado de la cabeza. Sí, pero seguro, los nenes con las nenas, las nenas con los nenes. Punto. Yo soy de esa idea y nadie me la va a sacar de la cabeza, y soy troglodita y vivo así y voy a morir así”.

Gran Hermano 2022: la agresiva pelea entre Alfa y Alexis por un polémico apodo El cordobés se burló del aspecto físico del sexagenario y estalló la bronca en la casa: pases de facturas y amenazas de renuncia VER NOTA

Mientras tanto, Camila continuaba escuchándolo sin cais emitir sonidos, acomodándose la ropa y el pelo. “Pero escuchame, existiendo mujeres, cómo yo puedo elegir a un tipo, una cosa de locos”. Fue en ese instante en que ella quiso dejar de que sea un monólogo y emitir opinión, aclarándole que “yo en eso no coincido”, para ser abruptamente silenciada por él “yo sí coincido, y vos callate, si estás acá callate, si estás conmigo y querés el pañuelo, compartís”.

Martina Stewart Usher se había referido de forma despectiva a la sexualidad de las personas y luego aclaró sus dichos

Mientras en la casa no hubo ningún tipo de repercusión sobre lo sucedido, donde sí se refirieron al tema fue en las redes sociales, donde cientos de comentarios tanto a favor como en contra de sus expresiones se hicieron oír. “Orgulloso de nunca haber estado del lado del viejo troglodita de Alfa. Que asco de persona”, afirmó uno de los comentaristas, en tanto que otro destacó que “La conclusión es que la gente prefiere un troglodita sincero como Alfa, a una falsa progre como Tora o una perversa como Coty”, o “Siguen hablando de Alfa Jajaja protagonista absoluto de este Gran Hermano. El único que es auténtico, sincero, cero careta, divertido, y leal. No lo pueden desestabilizar porque ya les sacó la ficha a todos. Un consejo: busquen los otros tres lugares de la final. Aguante Alfa”.

La charla de Agustín con Julieta sobre el Conejo en Gran Hermano: ¿el participante podría ser expulsado? “Es muy absorbente”, aseguró el hermanito en la conversación que tuvo con su compañera VER NOTA

El primer escándalo con este tipo de cuestiones fue al momento de ingresar Martina a la casa, cuando en una presentación dio su opinión sobre los bisexuales que generó rechazo inmediato. “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó.

A poco de salir de la casa más famosa del país, y en una entrevista con Teleshow, la participante hizo una análisis de su breve paso por la casa y de sus dichos homofóbicos: “Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan”.

Luego, agregó: “No pensé que iba a tener esta repercusión, sino no lo hubiese dicho, pero ya pedí las disculpas que corresponden a la gente que se ofendió, porque no soy quién para juzgar la sexualidad de nadie”.

Seguir leyendo: