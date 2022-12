Siete años en Inglaterra, 15 sin trabajar, uno sin sexo y otros 36 hechos no tan recordados de Fernando Carrillo

Fernando Carrillo inició su carrera interpretativa en 1986 con La dama de rosa

1. Nació el 6 de enero de 1970 en Caracas, Venezuela. Su mamá era italiana y su padre venezolano con ascendencia española. Tiene un hermano mayor y otro menor.

2. Uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia es cuando su padre, que había sido dirigente del sindicato de actores y tenía un puesto político en Venezuela, fue encarcelado.

3. “Nosotros éramos una familia de clase media muy trabajadora. Mi padre era dirigente de un partido político de izquierda en Venezuela y cayó preso, estuvo encarcelado cinco años en calidad de preso político y a mí me tocaba visitarlo de pequeño y eso es algo que hasta la fecha se me queda muy grabado”, recordó el actor ante el periodista Jorge Van Rankin en el programa Hoy.

4. Carrillo contó que su padre fue secuestrado por las fuerzas de seguridad. Entonces fingió que se suicidaba cortando las venas. Como no querían que se muriera por la información que tenía lo llevaron a un hospital. Allí una enfermera lo reconoció y le avisó a la madre de Carrillo que a su vez llamó a la prensa. “Si no mi padre sería un desaparecido”, asegura el hijo.

5. Asegura que de él aprendió la lealtad porque su padre estaba dispuesto a morir pero no a delatar a sus amigos.

6. A los doce años se mudó con su familia a Inglaterra. Vivieron ahí siete años. Iba a la escuela, jugaba al fútbol y en su tiempo libre estudiaba teatro.

7. Tuvo una vida bastante nómade. Vivió en diez países y finalmente se instaló en México.

8. Asegura que hay muchas cosas para copiar del país azteca. “Lo primero que copiaría es el nacionalismo, y el amor a lo nuestro, a lo de México. No nada más a la selección. Como cuando juega Argentina, y bueno, nos unimos todos en Argentina. México le tiene amor a todo México, a la selección, a su comida, a sus costumbres, a su gente. La vocación de servicio… la educación en el gremio turístico…”.

9. En el año 2000 se encontraba en Australia realizando Ponderosa, una serie de televisión cuando recibió una llamada donde le anunciaron que su mamá había muerto a causa de un cáncer muy agresivo. Todavía sufre por no haber podido acompañarla.

10. Le gusta mucho el fútbol argentino. Es de Boca.

Fernando Carrillo forjó su carrera como actor con telenovelas como "María Isabel", "Rosalinda", "Siempre te amaré" y "La mujer prohibida" (Foto: Gettyimages)

11. Su debut como actor fue en comerciales. Su rostro se popularizó con una publicidad de crema contra el acné juvenil donde decía mirando a cámara “pon tu cara a valer”. Lo comenzaron a llamar como extra para televisión.

12. En 1989 protagonizó con Catherine Fulop la novela Abigail. Fue un éxito fenomenal. “Vivíamos de gira: por Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica. Fiestas, limusinas, locuras. Estábamos todo el tiempo juntos, la pasábamos bien y todo eso nos llevó a tener una relación personal. Empiezas a creerte la ficción”, recordaría la actriz.

13. Abigail le abrió al actor las puertas internacionales, porque le trajo un contrato con la Televisión Española. Además con 20 años ganaba 15 mil dólares mensuales, que era el sueldo más grande en Venezuela para un actor.

14. Además ambos protagonizaron La muchacha del circo y Pasionaria. Se casaron el 28 de septiembre de 1990, mientras grababan Pasionaria.

15. Las obligaciones laborales de ambos los hacían permanecer mucho tiempo separados y los rumores de infidelidad arreciaban. En agosto de 1994 se separaron.

16. “Me casé enamorada, pensé que iba a ser el hombre de mi vida, pero la noche de bodas me di cuenta de que no. Me hizo una serie de confesiones muy fuertes, y a la mañana siguiente ya pensaba en separarme de él”, contó Fulop. Luego de estas declaraciones a Carrillo lo “el galán rosa”. Él aclaró que lo que le había contado a Cathy es que había terminado la despedida de soltero con otra”.

Carrillo es dueño de un hotel llamado Santuario Bufo Alvarius, en donde ofrece experiencias de vida

17. En el año 2019, en una entrevista con Infobae Carrillo aseguró que “no sigo en contacto con Catherine, nunca lo hemos tenido. Le deseo siempre lo mejor. Celebro sus éxitos. Celebro la hermosa familia que ha formado, no es fácil formar una familia linda. Siempre les tiro la mejor vibra. Sin embargo, a lo largo de los años he visto que del otro lado es totalmente lo opuesto, me tira mala vibra”.

18. “Ella tendría que decir lo que es, o sea, lo que es. Si no hubiese sido por mí, yo creo que Catherine Fulop seguiría en Venezuela. Ella debería expresarse bellísimo de mí, porque yo me he portado siempre increíble con ella. En el divorcio me porté muy bien, le dejé un departamento hermoso que habíamos comprado en Venezuela”, se explayó picante.

19. Sin embargo, en el 2013 luego de un encuentro fortuito con Fulop en Italia, el actor escribió en sus redes. “Feliz. Aquí, en Italia. Photoshoot con una de mis protagonistas favoritas de mi carrera de televisión como actor de telenovelas, Catherine Fulop. Junto a quien, también, escribí un capítulo de mi existencia. No el amor de mi vida, pero sí un amor importante y sobre todo, aleccionador”.

20. Participa de una plataforma de contenido para adultos. “Only Fans me ofreció la posibilidad de tener los mismo sueldos que yo tenía en Televisa en el año 2000 cuando trabajaba con Thalía, Catherine o la que fuera y nada más tengo que trabajar cuatro días al mes. Y la oferta económica es increíble literalmente, no te la puedes creer”, explicó su decisión en Almorzando con Juana.

21. Carrillo explicó que tuvo que superar algunos prejuicios antes de tomar la decisión. “Yo pensaba que esta plataforma hacía contenido triple X, pornográfico, y sí, hay personas pero no es mi caso”, advirtió, y reveló que en su contenido sí hay desnudos y explicó su postura.

22. “¿Quiénes fueron los primeros nudistas de la humanidad? Adán y Eva. Después vimos a John (Lennon) y Yoko (Ono) en una portada de desnudos. Después vimos a Madonna en un libro de desnudos, y Marilyn Monroe también ha hecho des. Vamos a dejar de ver al desnudo como un tabú, esta increíble. Es una plataforma que respeto mucho y me ha dado trabajo”, cerró el tema.

En la década del '90 Fernando Carrillo se convirtió en uno de los galanes latinoamericanos más populares del mundo. En esta foto junto a Catherine Fulop

23. Junto a Thalía protagonizó Rosalinda, en 1999. Fue la telenovela más exportada en la historia de Televisa, con 35 millones de espectadores.

24. Hace veintidós años se reencontró con Jesús, y su vida experimentó un gran cambio espiritual. Lejos de los beneficios de ser un galán reconocido, practicó durante un año vivir en celibato.

25. “Tengo un año sin sexo porque va a aparecer la princesa, que voy a convertir en reina. Hoy en día me da miedo llevarme alguien a la casa, a la cama, que me tome una foto y mañana diga lo que quiera decir”, explicó sobre su vida célibe en el programa mexicano Ventaneando, de la cadena TV Azteca.

26. Gracias a su visión de empresario, Fernando Carrillo supo invertir muy bien su dinero, lo que le ha permitido estar quince años sin trabajar.

27. Entre sus emprendimientos construyó un hotel en las playas de Tulum, en México donde recibe a huéspedes para brindarle experiencias humanísticas, chamánicas y espirituales.

En mayo de 2020, Fernando Carrillo hizo público su compromiso con María Gabriela Rodríguez y cuatro meses después, el actor compartió que estaban en espera de su primer hijo juntos

28. “Soy Ferr, con doble “r”, que quiere decir: “for every race and religión”, para toda raza y religión. Y todos deberíamos ser para todos, para todas las razas, todas las religiones. El mundo es de todos, ayudarnos y querernos todos. Eso, más o menos, es lo que me define. Soy una persona que cree en el ser humano, que ama al ser humano, y que cree en no responder con violencia a la violencia”. (Infobae)

29. “El ser humano vive agobiado… Hasta un momento en la vida tú ves la vida de los demás y dices “guau, qué linda es la vida de los demás , quelinda es la vida”. De hecho, Instagram, es el lugar más feliz de la tierra. Cuando yo era niño, el lugar más feliz de la tierra era Disneyland, y ahora es Instagram. En Instagram nadie tiene problemas, todo el mundo tiene yates, caballos, chicas, carros deportivos, está todo increíble. Entonces se ha vuelto como que ese es el parámetro de la vida ¿no? Hasta que descubrimos cómo ser felices, constante y establemente, que es lo que yo he descubierto en los últimos dos años, sin que te agobien los “no” de la vida, los “no” del camino”. (Infobae).

30. Aunque se hizo conocido como actor su verdadera pasión es la música. Editó tres discos Desde aquí (1990), Algún Día (1998) y Fernando in Manila (2000).

31. Es papá de Ángel Gabriel, fruto de un breve romance con la instructora de pilates Margiolis Ramos.

32. En mayo de 2020, Carrillo hizo público su compromiso con María Gabriela Rodríguez, una artista venezolana treinta años menor. cuatro meses después, el actor compartió que estaban en espera de su primer hijo juntos: “Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí hoy y por venir. Gracias, amor de mi vida, Mamá Gaby, my love @mgdecandido por este hermoso y maravilloso regalo de vida”, escribió Carrillo en Instagram.

33. Como lo adelantaron al medio ¡Hola! Argentina, la pareja se casó por medio de una boda chamánica, que se llevó a cabo en la playa junto con varios invitados. Tiempo después nació Milo.

34. En 2014, Carrillo cumplió con una condena judicial, luego de ser demandado por acoso sexual. Por dicha denuncia, el actor hizo 250 horas de trabajo comunitario y pagó 750 dólares de multa.

35. Según la denuncia policial, el actor, supuestamente, forzó a una recepcionista a darle un beso en la boca, pero el intérprete rechazó esta versión y señaló que sólo fue un beso en la mejilla, “como saluda si emprea sus fans”.

Carrillo trabajó en 15 novelas que llegaron a 120 países y fueron vistas por más de un billón de espectadores (Foto: Instagram)

36. Carrillo acató una sentencia que consideraba injusta porque según afirmó “en los procesos judiciales en Estados Unidos se puede ser el más culpable y ser perdonado o igual, ser el más inocente y ser condenado”.

37. En su momento de mayo éxito lo llamaba el Richard Gere latino.

38. Formó parte de la edición 2016 de Bailando por un sueño.

39. Ese mismo año quedó entre cinco finalistas para interpretar el papel de James Bond. “Cuando me llamaron para decirme creí que era una broma”, contó en una nota con La Once Diez, “Dios mandó un Papa latino, que nos manden un James Bond latino sería un regalo de Dios. No había querido hablar del tema porque ya saben que las cosas a veces no se dan como uno sueña, pero es realmente emocionante”.

