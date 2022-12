Lo que compró con su primer sueldo de empleado en una farmacia, el regalo de Emilia Mernes que lo emocionó y otros 38 hechos de Duki

Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki

1. Nació el 24 de junio de 1996. Su nombre es Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga.

2. Su mamá, Sandra es abogada y cantante aficionada. Su papá Guillermo es diseñador gráfico y tuvo varios empleos, hoy trabaja con Duki. Su hermano mayor, Nahuel es ingeniero de sonido y su hermana menor, Candela es influencer en redes sociales como Knd.lomba.

3. “Mauro iba a nacer un lunes y finalmente nació un viernes. Yo rompí bolsa como a las 8 y media de la mañana, me acuerdo porque estabamos llevando a Nahuel, mi hijo mayor, al jardín. Lo llevó Guillermo, su papá, al jardín y fuimos a la clínica. Mauro nació en la clínica Santa Isabel, nació por cesárea a las 12 y media del mediodía”, recordó su mamá en Infobae.

4. En su casa se escuchaba mucha música: salsa, música disco, Luis Miguel y Alejandro Sanz.

5. No fue un gran alumno. Repitió segundo año una vez y cuarto año dos veces. Abandonó la escuela secundaria porque “no me interesaba terminarla”.

6. A los 18 años se fue de su casa. Le aseguraba a su mamá que sería músico y ella le contestaba: ¿y cuál es tu plan b?

7. “Una vez estábamos cenando y en chiste dijeron que yo iba a ser el último en irme de casa, porque yo no había terminado el secundario, nada. Mi hermano egresado del Colegio Nacional; mi hermana nunca se llevó una materia... me mojaron la oreja. Yo me enojé, me fui, no volví. Me fui al estudio. Pasó que después de un tiempo decidí agregar a mi mamá a mi equipo de trabajo y, aunque nos matemos todos los días, la amo y sé que es una persona que nunca me va a traicionar y querer el mal para mí”. (Filo News, mayo 2021)

8. Comenzó a trabajar en una farmacia y con su primer sueldo se compró una campera del AC Milan.

9. Durante un tiempo trabajó como repartidor de comida.

10. Encontró su pasión por el trap casi por casualidad, una noche en Puerto Madero, cuando con apenas 16 años vio a un grupo de chicos improvisando rimas.

11. Comenzó a llamar la atención de todos en el Quinto Escalón, una competencia de improvisación callejera que se realiza en Parque Rivadavia y se convirtió en el más importante de América.

12. Su primera canción No vendo trap fue un éxito que al día de hoy tiene más de 17 millones de reproducciones. Sin embargo, el artista reconoce que es una canción que no le gusta.

13. Junto a Khea y Cazzu lanzó Loca, la canción que inauguró el trap argentino y llegó a 560 millones de reproducciones.

14. Aunque lleva grabadas más de 160 canciones, Duki no escribe, improvisa. “Llegué al punto en el que me pongo delante del micrófono y me van saliendo las letras. No anoto nada, ni siquiera en el celular”, contó en Planeta Urbano.

15. Le gusta mucho el deporte, sobre todo el basquet. Estuvo federado y jugó en los clubes Almagro y Villa Mitre.

16. Admira al basquetbolista Facundo Campazzo con el que construyó una relación personal. “Yo le había hablado primero a Facu y él me respondió. En un cruce de palabras y chistes. Él ya sabía quién era yo. Tengo m uchasganas de hacer un tema para él, con él al lado, un buen trap bien pesado”, contó sobre el comienzo del vínculo.

17. En “Desde el fin del mundo”, su segundo disco, en uno de sus temas incluyó una referencia al base. “Por ella mato y muero, por ella mato y muero (tu-tu-tu-tu; Duko), me siento Campazzo, hago pase y drible o (me siento Campazzo)”.

18. Es fanático del animé, sobre todo de Dragon Ball y Pokémon. También es fanático de los videojuegos.

19. Su personaje de dibujos animados favorito es Clarence.

20. Asegura que no se arrepiente de nada pero extraña salir a la calle tranquilo.

21. Reconoce como manía subirse “encima de las cosas”.

22. “El director de Sony me citó y básicamente me ofreció un contrato para robarme”, dice Duki. “Y a la presidenta de Universal, le dije: ‘Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada, y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo. No quiero un contrato pop, no soy Sebastián Yatra, que lo vas a poner a hacer prensa. Las bolas. Yo voy a hacer mi música y lo único que necesitás es eso’.” (Rolling Stone, julio, 2018).

23. En las primeras reuniones con discográficas le hablaban de un plan de marketing y no entendían lo que quería. “Les decía: ‘no tengo recursos, denme un buen micro y yo hago todo lo demás; quiero que ustedes me den los recursos para que yo me coma el mundo’, la verdad estuvo piola. Gracias a Dios no firmé con nadie. Me di cuenta que me convenía quedarme el negocio para mí y aquí estamos”, cuenta el músico.

24. En sus comienzos, para componer, se encerraba largas horas en el baño de la casa familiar, lo que le ocasionó más de un reto familiar.

25. Tuvo una relación con la influencer y modelo Iara Miranda en 2019.

26. En 2020 en plena cuarentena obligatoria oficializó su romance con Brenda Aniscar. Durante un tiempo convivieron. En el 2021 se separaron. Duki fue anunció la noticia a través de un posteo: “buenoooo no kiero decir nadaaa pero ando re solteroo vofi”.

27. Luego de la ruptura con Aniscar comenzó un romance con Emilia Mernes. Cuando él cumplió 26 años ella le regaló un chaleco de plumas marca Moncler en color morado valuado en $1.060 dólares.

28. Al ver el obsequio Duki no pudo contener su emoción: “No, te volaste mal, tarada”. Entre risas, su novia lo corrigió al instante: “No, ¿cómo tarada?”. Él, todavía sorprendido por el gesto, insistió: “Te re volaste, te amo”.

29. “Desde desde 2018 ya me mataron como ocho veces, cada tanto sale “Murió Duki” en las noticias. Y los hijos de puta siempre ponen “sobredosis”, boludo. Siempre lo mismo, ¿no me pueden pegar un tiro como a 50 Cent, que le metieron nueve y zafó? (se ríe). Hubo una muy graciosa, que encima la foto del cadáver tenía un camperón del Milan, igual a uno que yo usaba siempre. Y mi vieja estaba llamando a todo el mundo. Yo estaba liquidado porque había estado de gira. De repente la atiendo y me dice: “Ay, Mauro, qué bien que estás vivo”. “Sí, mamá, estoy vivo”. “Me dijeron que te habían matado”. Pasó un par de veces y está linkeado a eso, a que cada tanto me matan”. (Infobae).

30. Es hincha de Independiente. En sus comienzos se autodenominaba como “diablo rojo”, en referencia a su etapa con Modo Diablo y el apodo del club de Avellaneda.

31. Popularizó dos expresiones: skere y Modo diablo. La última surgió porque así se llamaba su grupo. Quiere decir “estar vivo” o “loco”: ¡Estoy en modo diablo!”.

32. La expresión skere la usan los adolescentes para decir que algo está bueno. “Hoy es viernes, skere”, por ejemplo. Según cuentan Duki, le preguntó a un amigo, “¿qué querés?”, “¿yo qué quiero?”, “¿yo qué quiero?”, “¿vos qué querés?”, “es queré, es queré”.

33. Según contó en la revista Rolling Stone cree en la alquimia y es capaz de “verles el aura” a las personas.

34. “Yo canto y trato de buscar una empatía, sensibilidad, con esa gente que me escucha, ya sea contando una historia de amor, qué cosas me hacen mal, cuáles bien, y creo que por ese motivo, y por ser unos de los precursores de este nuevo sonido, se podría considerar que soy una voz de mi generación”. (Filo News, mayo, 2021).

35. Su primera gira con Modo Diablo comenzó de forma muy accidentada. Según contó en Filo News, “Vamos a La Rioja. El camino estaba inundado y tuvimos que agarrar para otro lado, estábamos en un camino de tierra, pasaban cabras. Pensamos que estábamos perdidos. De repente llegamos a Córdoba y nos ponen una multa de 8 lucas porque no teníamos el cinturón. Arrancamos 8 lucas abajo. Cuando llegamos, los pibitos no lehabían avisado a nadie del evento, cayó la gorra y tuvimos que pagarle a la gorra. Volvimos de ese fin de semana estresados, y con deudas. Después la segunda gira teníamos que ir a Chaco, y nos fuimos sin nada. Solo con el DNI. Nos subimos al micro y nos fuimos. Fuimos desesperanzados y nos fue bien, ahí remontamos. ¡Terminamos la gira en Tucumán y nos fue piola”, rememora.

36. En los Premios Gardel 2018 cantó en el escenario pese a no estar nominado. Cuando Charly García subió a recibir su premio dijo “Hay que prohibir el autotune”, haciendo referencia a Duki que había usado ese recurso técnico.

37. Lejos de ofenderse, Duki aseguró que “Si es por mí, Charly me puede decir que soy un mocho de mierda hijo de mil putas, y va a estar todo bien. Lo amo. Lo fui a ver a Vélez en 2009, ese día que no paró de llover, y la rompió. Ahora estoy por sacar un tema («Ferrari») en el que digo: “Demoliendo hoteles como Charly'. Lo respeto y lo quiero tanto que ni le respondí”.

