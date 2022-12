Las vacaciones de soltera de Wanda Nara en las playas de Punta del Este, acompañada por su hermana e hijos

Wanda Nara con sus hijas recorrieron la playa (Crédito: RS Fotos)

Luego de ir a Qatar para apoyar a la Selección Nacional que se consagró ganadora, Wanda Nara estuvo unos días en la Argentina y llegó a Uruguay en un avión privado con sus cinco hijos y su amigo, el estilista Kennys Palacio. La empresaria se reencontró con su hermana Zaira Nara en Punta del Este, donde celebrarán con sus padres la fiesta de fin año, como muchos famosos argentinos. En esta oportunidad, se alojaron en Laguna del Diario.

En las imágenes exclusivas de Teleshow puede verse a la mediática caminando con sus herederos por el parador Roll and Rock, ubicado en la parada 8 de la playa Brava. Los varones, Constantino, Valentino y Benedicto, jugaron un picadito en la arena, mientras que las nenas, Francesca e Isabella, tomaron sol y se divirtieron en el mar.

Wanda Nara rodeada de sus cinco hijos en las playas de Punta del Este

En esta oportunidad, Wanda optó por lucir una malla enteriza roja, un jardinero, una gorra y anteojos de sol. Además de disfrutar de la playa con sus hijos, aprovechó para charlar con su hermana y su estilista. Más tarde, en su cuenta oficial de Instagram ella compartió con sus seguidores imágenes con el traje de baño en las playas uruguayas.

Wanda Nara, con su hermana y su hija en Punta del Este

Wanda Nara acompañada por su amigo, Kennys Palacio

En las redes sociales, la mediática habló de su vida amorosa y aprovechó para confirmar una vez más su separación de Mauro Icardi. “Desde octubre de 2022 (estoy) sola, divirtiéndome con amigas”, respondió a sus seguidores. Respecto a las cualidades que espera de su próxima pareja, Wanda puntualizó todas las características que debe tener un hombre para ganar su corazón: “Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”.

Desde que la empresaria oficializó la ruptura, se la vio cada vez más cerca de L-Gante. Ella participó en su videoclip y él fue modelo de su marca de indumentaria. En el medio, compartieron algunas salidas nocturnas, con besos y arrumacos incluidos. Y sin embargo, ellos insisten en que lo que los une no es otra cosa que una amistad.

Wanda Nara en Punta del Este (Instagram)

Wanda Nara en Punta del Este (Instagram)

La semana pasada, Wanda usó Instagram para comunicar a través de un video en vivo su situación sentimental con L-Gante. “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo en ese momento sobre su presente con el cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte del músico hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija estaban intentando una reconciliación.

En medio de todo tipo de versiones, desmentidas y curiosidades, la empresaria y el cantante volvieron a mostrarse juntos, esta vez en la madrugada navideña. El artista cantó en una noche familiar en la que participaron su hermana Zaira, sus sobrinos Malaika y Viggo y su mamá Nora. Además, estuvo presente su padre, Andrés Nara, en una doble celebración: también fue su cumpleaños y se lo vio muy animado disfrutando con sus nietos y bailando con sus amigas.

Wanda Nara y sus hijos en Punta del Este

Los hijos de Wanda jugando un picadito en la playa

Un hombre le pide una selfie a Wanda en la playa

La modelo asegura estar soltera, a pesar de mostrarse con L-Gante

Wanda pasará el Año Nuevo con su familia y amigos (Crédito: RS Fotos)

