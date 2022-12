El sorpresivo viaje de Wanda Nara y sus hijos para pasar Fin de Año fuera del país

Wanda se fue con sus hijos a Punta del Este

Entre compromisos laborales y su vida personal, Wanda Nara viaja de un lugar a otro del mundo con mucha facilidad e inmediatez. Hace unos días, ella y sus hijos varones - Constantino, Valentino y Benedicto- estuvieron en el Mundial de Fútbol de Qatar disfrutando del triunfo de la Selección Nacional que se consagró campeona del mundo.

Luego, la empresaria regresó a Argentina a cumplir con algunos contratos ya establecidos, como su presencia en el Shopping Abasto, para su local de cosméticos, con motivo de las celebraciones navideñas.

De paso, Wanda aprovechó para divertirse en la noche porteña. Muy cerca de L-Gante, de quien no se separa desde hace unos meses, fue a bailar a Tequila y también salió a comer varias veces afuera. Sin problemas de que los medios y el público la vean junto al músico, hasta se dieron unos besos adentro del auto. “Elián es mi amigo”, confesó la rubia en una entrevista a LAM, el ciclo de América, cuando le consultaron sobre su relación con el creador de cumbia 420.

Sin embargo, las actividades de la empresaria no pasan desapercibidas, y mucho menos para su expareja Mauro Icardi, quien desde Turquía, sigue estando presente en su vida.

El jueves pasado, Wanda usó su cuenta de Instagram para comunicar a través de un video en vivo su situación sentimental con L-Gante. “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”, dijo en ese momento sobre su presente con el cantante.

“Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo al referirse a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante hacia su ex, Tamara Báez y la acusación de que ellos estuvieron juntos mientras el músico y la madre de su hija estaban intentando una reconciliación. Luego, volvió a aclarar que se encuentra soltera: “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto”.

Mauro-Icardi-se-metió-en-un-vivo-de-Wanda-Nara-y-dejó-polémicos-comentarios (Foto: Instagram)

Atento a sus palabras y en una total intromisión, Icardi siguió al detalle cada cosa que dijo su ex y comenzó a dejar picantes comentarios. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera. Y como si se tratase de un seguidor más, mientras la gente lo arengaba para que deje más mensajes en ese tono, siguió: “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”.

Minutos después le escribió a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada”. Y como si sus dedos cobraran vida, tipeó: “Sos la tóxica número uno, ¿o no?”, y mencionó a Kennys Palacios, estilista e íntimo amigo de la empresaria, quien siempre está a su lado y es su confidente.

A pesar de esta intromisión, Wanda continuó con sus planes para las Fiestas y pasó Nochebuena junto a sus cinco hijos, su hermana Zaira, sus sobrinos Malaika y Viggo y sus padres, Nora y Andrés, quienes a pesar de estar separados, volvieron a reencontrarse gracias a la mediática. Así fue que dejando atrás una vieja pelea, tuvieron una doble celebración: también fue el cumpleaños de su papá y se lo vio muy animado disfrutando con sus nietos y bailando con sus amigas.

Después del brindis, la sorpresa la dio L-Gante quien se hizo presente en la casa de Wanda, en el country Santa Bárbara. Allí donde los Nara habían pasado en familia y con un set reducido hizo bailar a todos, en especial a papá Andrés, a quien se lo vio muy efusivo en las redes.

Así Wanda Nara se despidió del país para viajar a Punta del Este con sus hijos (Foto: Instagram)

En la tarde del miércoles, Wanda partió junto a sus 5 hijos y su asistente personal Kennys Palacios en un avión privado a Punta del Este. Allí festejará Fin de Año junto a su familia y aprovechará los próximos días para descansar y tomarse un respiro de tanta exposición mediática.

