Gran Hermano 2022: cómo repercutió en la casa el tenso reencuentro entre Coti y Daniela

El reencuentro entre Coti Y Daniela

“¡Con el 40.98% quien tiene que entrar a la casa es Daniela!”, gritó un eufórico Santiago del Moro tras descubrir el sobre que le había acercado la escribana. en la famosa gala del repechaje y la que también tuvo la particularidad de contar con la expulsión de Juliana por revelar información de lo que sucedía afuera. Así, la llamada “Pestañela” volvería a ingresar, luego de poder ver todo lo que pasaba a sus espaldas en la casa.

Gran Hermano 2022: Julieta criticó el aspecto físico de Nicki Nicole y la fustigaron en las redes La participante del reality show opinó sobre las supuestas operaciones que se habría practicado la cantante, pero en el “afuera” no se lo dejaron pasar VER NOTA

A los pocos minutos se produjo su reingreso, lo que provocó una corrida memorable de Julieta que saltó a abrazarla. Tras ella, quien reaccionó de la misma forma fue Romina, lo que completó el trío de amigas que se estuvo afianzando durante la primera estadía adentro.

Daniela Relató Su Encuentro Con Coti

“¿Y Coti dónde está?”, se preguntaba la tribuna en el estudio, a los gritos. En la habitación de los varones, Nacho, Coti y el Conejo consolaban a Maxi, quien seguía llorando la dura sanción que recibió su novia. Finalmente, en la puerta de la habitación se produjo el encuentro. Tras los besos y abrazos con Nacho, Daniela y Coti se abrazaron para saludarse. mientras la correntina preguntó “¿todo bien?”, momento en que la morocha, si contestar, le corrió el cuerpo y apenas si la agarró de los brazos y repreguntó “¿todo tranqui? ‘estás contenta que vine?”, recibiendo como respuesta un “sí, boluda” con una sonrisa entre dientes, a lo que Daniela terminó la conversación con un “qué bueno, me alegro mucho”, para luego alejarse.

El álbum de fotos de Coti: quién es y qué piensa la participante más polémica de Gran Hermano 2022 Es una de las hermanitas que más revuelo causa adentro y afuera de la casa. Con solo 21 años es la mejor jugadora del reality y según demuestra, le espera un gran futuro actoral VER NOTA

Sin dudas esa movida fue después estudiada por cada una de las partes, y tanto Daniela como Coti explicaron a su grupo cómo habían tomado ese nuevo primer encuentro. Así las cosas mientras la recién ingresada se encontraba en una de las habitaciones con Julieta y Nacho este último disparó un “¡se quiere morir Coti!”, en tanto que Julieta explicó que “se quiere matar por el repechaje. No la podía ni mirar a Dani”.

Coti Explicó Su Encuentro Con Daniela

“¿Qué dijiste? ¿Que no me podía ni mirar? De una, ¿te diste cuenta?”, recogió el guante Daniela, para luego Julieta festejar que “me encantó cómo le dijiste: ‘¿estás contenta de verme?’. ¡Me encantó!”.

Gran Hermano 2022: la pelea entre Coti y Conejo que terminó en un fuerte insulto La pareja que está en el ojo de la tormenta tuvo una fuerte discusión que pondría fin a la estrategia de jugar codo a codo VER NOTA

Por su parte, quien también estudió el paso a paso de ese reencuentro fue Coti, que en el patio se encontraba hablando con Camila, a quien le aseguró que “yo entiendo su forma de ser y su forma de pensar y todo eso, pero cuando ella entró yo le quise dar un abrazo porque la verdad es que entraste a Gran Hermano, me parece un momento de alegría que no da cagarlo por una pelotudez”.

Coti realizo la nominacion espontanea de la semana en Gran Hermano 2022

También la joven aclaró que “si después querés, juga en contra mío”, para luego especular sobre la espontánea que se hizo en la casa. “Si no la hiciste vos, la hizo ella”, le confió Coti a Camila, “y estoy casi seguro que me la clavó a mí, por eso digo... ahí está bien, me parece perfecto, pero eso de venir y yo querer darle un abrazo y sacarme las manos y decime ‘¿estás feliz de que esté acá otra vez?’ y yo le dije que sí, que la verdad que sí, por qué no estaría alegre, esto es un juego y yo lo entiendo así”.

El mal clima entre ambas se magnificó luego de que, en momentos en que se consideraban inseparables, Coti decidiera hacer una nominación espontánea y llevarla a placa, hecho del que se enteró Daniela cuando ya estaba fuera de la casa, claro está. Por eso, “Venganiela” afiló uñas y dientes y restará ver cómo sigue la convivencia en los próximos días.

Seguir leyendo