Gran Hermano 2022: el grito de la calle que alertó a las mujeres de la traición de Coti

La nominación espontánea de Coti

Todo comenzó con un plan que parecía perfecto... o al menos eso creyó Coti, la participante de Gran Hermano que más juega, elabora estrategias y que, hasta ahora, logró sacar del certamen a cada uno de los que apuntó. En esta oportunidad, y en vistas de la novena nominación del ciclo, la joven tuvo una idea: engañar a sus propias amigas para luego, votarlas.

Todo comenzó el fin de semana, antes de que Agustín sea eliminado de la casa por el voto del público. “Chicas, vienen por nosotras, quieren una placa con las cuatro chicas”, les advirtió la correntina a sus compañeras: Julieta, Daniela y Romina. “Tengo algo que proponerles, no sé qué dirán, pero yo el domingo apenas se vaya el eliminado voy a ir al confesionario a hacer la espontánea. Si ustedes pueden entrar también para distraer a los chicos, mejor. La primera que llegue y pueda hacerla, hágala así nos cubrimos”, comenzó la estrategia, a los que las chicas accedieron.

Así fue como cuando Agustín ni siquiera había abandonado la casa, cuando caminaba rumbo al patio para despedirse de sus compañeros, Coti y las chicas corrieron al confesionario a tocar el timbre para ser las primeras en intentar hacer la nominación espontánea. Finalmente, la novia de Conejo pudo cumplir con su objetivo y sus votos se computaron como ella esperaba pero, ¿a quién había votado?

Así quedó la nominación final, aunque los nuevos candidatos a irse de la casa son Daniela, Julieta, Romina y Alexis

“Mis primeros tres votos son para Julieta y mis dos votos son para Daniela porque creo que hay una gran posibilidad de que el Conejo quede en placa o que yo quede en placa, y me gustaría que sea una placa que yo considero floja, porque creo que las chicas no tienen tanto apoyo”, detalló la joven cuando entró al confesionario, traicionando así a sus propias amigas, quien al quedar en placa quedaron completamente desorientadas porque no les daban los números.

Las chicas entonces se encerraron en la habitación y comenzaron a contar los votos. O al menos, los que ellas creían que podían llegar a tener y comenzaron así las primeras discusiones.

A las chicas no les dan las cuentas, cuentan los votos que suponen recibieron y comienzan las primeras discusiones

Pero las dudas crecen y sobre todo, en Julieta. La participante apodada Disney no se esperaba estar en placa y no entiende cómo llegó ahí. Aunque, como era de suponer y ya ha sucedido en otras ediciones -cómo olvidar cuando alertan a Diego Leonardi de que Marianela Mirra lo había votado en aquel Gran Hermano 2007-, esos secretos no duran mucho tiempo y al rato, comenzaron a llegar los gritos desde el exterior con fanáticos que querían alertar a las chicas.

Primero, Maxi y Nacho escucharon que alguien gritó “Romina tiene aguante”. Ante los gritos, desde la producción les ordenaron a los chicos entrar a la casa. Además, pusieron música fuerte para evitar que se filtre información. Horas después, cuando ya no había música, volvieron a la casa y esta vez fueron a lo concreto: “Julieta, Coti te clavó la espontánea”.

Desde la calle intentan alertar a Julieta sobre la nominación espontánea de Coti

Julieta que se encontraba ordenando un adorno navideño se quedó paralizada. “¿Qué dijo?”, preguntó. “¿Julieta qué cosa espontánea?”, preguntó también Daniela que se encontraba en el patio con Thiago en los sillones. En ese momento se cortó la transmisión y no se pudo conocer cómo siguió todo.

Lo cierto es que hoy Thiago deberá salvar a uno de los nominados y si bien todo es impredecible, se supone que sacará de placa a Conejo, por ser su mejor amigo o a Daniela, que es su novia. Ahí recién podrá comprobarse si el plan de Coti fue perfecto y se salva su novio, o falló por completo.

