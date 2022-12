La China Suárez le pidió a Nicolás Cabré que hiciera un challenge: la respuesta del actor

La China Suárez y Nicolás Cabré

Que no le gusta la exposición mediática, que es reacio a hablar de su vida privada, que es obsesivo con el orden y que es un excelente padre: esas son algunas de las características que definen a Nicolás Cabré. Por eso, sorprendió mucho cuando, hace ya algunos meses, el actor decidió abrir una cuenta de Instagram para empezar a compartir algunas postales de su cotidianeidad. Arrancó dando algunos consejos de running, su gran pasión, y promocionando algunos proyectos laborales. Pero un día, por pedido de su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia La China Suárez, terminó publicando una tierna imagen de padre e hija. Y, desde entonces, muchos pudieron descubrir una faceta hasta ahora desconocida del protagonista de Me duele una mujer.

Lo cierto es que, hasta su ex pareja y madre de su hija parece sorprendida con el cambio de Cabré. Y no duda en hacérselo saber con sus irónicos comentarios. De hecho, días atrás y en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, el actor compartió una foto de entrecasa, mate en mano, junto a la que escribió: “Sí....sí y sí. ¡Yendo al teatro! ¡Buen finde! ¡Y suerte para mañana a todos!”.

El posteo de Nicolás Cabré

De inmediato, la actual novia de Rusherking, con quien mantiene una relación ejemplar y con quien había visto alguno de los partidos de la selección argentina, le hizo un comentario. “No caigo verte modo seflie en Ig. Porfa, hacete un challenge bailando para cerrar el año”, escribió la actriz. Y entre tantas respuestas, llegó la de Cabré. “Voy a hacer el tuyo con el Polaco”, puso el actor, haciendo referencia al tema Ya no quiero verte que la China grabó con Ezequiel Cwirkaluk y agregando varios emojies de risas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Suárez redobló la apuesta. “POR FAVOR. Le voy a decir a Rufi que te lo enseñe este finde”, insistió la actriz haciendo referencia a la hija de ambos. Y el actor agregó: “Ya me lo mostró recién. Pero lo quiero hacer con el Polaco...y yo disfrazado de vos”. Entonces, sin perder tiempo, la China arrobó al cantante para sugerir que el challenge se hiciera durante la presentación que éste hizo en la Trastienda el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

“Mmmmm...¿lo hablamos después? Ahora me da cosa arrugar. Pero vestido como el Polaco sería. Pero lo hablamos después. Hay que ver si puedo estar. Ya las caritas sonrientes son menos, jajaja”, contestó Cabré, esta vez con solo dos emojies para demostrar que no estaba convencido de dar semejante paso.

Nicolás Cabré y la China Suárez cuando eran pareja

Lo cierto es que, dejando más que claro el buen trato de ambos a diez años de su separación, la China se permitió hacer otro comentario en alusión a la manía por la limpieza del actor. “Creo que hay un papelito tirado ahí atrás en el piso...Ah, no, cierto. Imposible”, escribió Eugenia. Y él, en un guiño de complicidad, contestó con una carcajada.

Cabe señalar que Suárez parece haber limado asperezas también con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, ya que por lo que se pudo apreciar en sus publicaciones en redes sociales ambos habrían pasado la Nochebuena juntos después de haber superado una conflictiva separación a mediados del 2021.

