Cinthia Fernández habló de su presente sentimental y reveló cuánto hace que no tiene relaciones sexuales

Cinthia Fernández reveló su presente sentimental

Las idas y vueltas sentimentales de Cinthia Fernández siempre se caracterizaron por ser extremadamente mediáticas, y cada paso que dio quedaba plasmado tanto en las rede sociales como en los medios, todo gracias a que ella no tiene ningún complejo al momento de referirse a su vida privada. Y no solo en lo que respecta a parejas, claro, sino también a los enfrentamientos con sus ex.

En charla con Ángel de Brito en LAM, afirmó que el año entrante comenzará trabajar en las mañanas de Canal 13 acompañando al Pollo Álvarez, en tanto aseguró que fueron muchas las propuestas que había recibido para 2023. “Yo para saber a dónde me voy se lo pregunto a Ángel”. aseguró mientras se dirigía a las “angelitas”. “Empiezo con el Pollo y por ahí termino donde vos me dijiste”, dejó como enigmático.

Cinthia Fernández y Martín Baclini, en momentos en que eran pareja en el Bailando

“¿Cuándo vas a tener un novio? ¿Baclini te echó una maldición o vos sos insoportable?”, fue la pregunta que generó la revolución en el estudio, al mencionarse al ex de la modelo. “¿Desde que te separaste de Baclini nunca más tuviste sexo con nadie?”, continuó De Brito con la catarata de preguntas. “Y no, yo no salgo”, justificó ella, a la vez que aclaró que los hombres se le acercan, pero ella pone cara de perro y los aleja.

“Mucho más de un año”, continuó aclarando respecto del momento en que tuvo intimidad por última vez con un hombre. “Hay mujeres que son bastante asexuadas, y cuando están con alguien son como una máquina, te ponés al día, recuperás el tiempo perdido”.

También se tomó unos minutos para recordar su paso por Gran Hermano Famosos, momento en que “le pude laxante a Vadalá, una botella entera, y no sabía que le podía hacer muy mal”. “Es un reality y la producción te hace el personaje que te quiere hacer, porque tampoco se transmitía las 24 horas y agradecé si hicimos 2 puntos de rating, porque no nos vio nadie”, se sinceró.

Cinthia Fernández y Matías Defederico

“Yo era una nena, tenía 17 años, y hacíamos muchas jodas. Yo había pedido un laxante a la producción porque dije que no podía ir al baño, y se lo puse todo a él porque me tenía harta, y yo no sabía que le podía hacer mal, y me llamaron al confesionario desde la producción cuando se lo puse en el café”, mientras confirmó que finalmente no tomó ese café, frenado por personal de la producción.

Y cómo será que la vida privada de Cinthia se esparce por los medios y las redes, que fue ella misma quien se mostró bailando en ropa interior luego de que se confirmara que Matías Defederico debería pagarle una cifra millonaria, tras un polémico divorcio al que se sometieron, y en el cual quedaron sus tres hijas en el medio del conflicto.

Cinthia Fernández festejó con un baile en ropa interior que Matías Defederico deberá pagarle una cifra millonaria

Lo cierto es que el futbolista nunca le pasó la cuota alimentaria que le correspondía a la bailarina por la crianza de Bella, Charis y Francesca. Eso hizo que Fernández se enfrente a todos los gastos solas, sin otra colaboración. Eso cambió ya que luego de una larga conversación entre abogados, ella cobraría dos millones de pesos.

Para celebrar la noticia, Cinthia se grabó bailando en ropa interior en el medio de su casa mientras cantaba “en traste reclamé, en traste festejaré”. Aunque eso fue mal recibido por su séquito de seguidores, quienes no vieron la necesidad de la modelo de mostrarse casi desnuda, a ella no le importó ya que finalmente sintió que se hizo justicia.

“Se aprobó el veraz para papitos deudores. Y esto se festeja. Quizás pudo haber sido criticada en su momento mi forma, pero llamé la atención de 5 millones de personas con una causa poco escuchada, a la que nadie le daba bola y a la que hoy a muchos hipócritas les parece genial”, indicó.

