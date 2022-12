Cinthia Fernández y Matías Defederico otra vez en guerra: “No quiere que sus hijas pasen la noche de Navidad con su papá”

Cinthia Fernandez y Matias Defederico otra vez en guerra: "No quiere que las hijas pasen la noche con su papa" (Foto: Captura América)

Un nuevo escándalo se desató entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. Llegan las fiestas y Cinthia no quiere que las nenas pasen la noche con su papá. Pero todo tiene su explicación, y según sostiene la panelista, el año pasado tuvo que atravesar un episodio muy desagradable cuando sus hijas se quedaron a pasar la fiesta de Año Nuevo con su padre.

En ese momento, según contó ella misma en sus redes sociales, tuvo que ir personalmente a buscar a dos de sus hijas a la casa de su expareja, por no poder comunicarse durante un largo periodo con él.

En principio, durante la cena para despedir el 2021 y dar comienzo al 2022, la panelista de Momento D se había mostrado orgullosa junto a su hija Francesca en sus stories de Instagram porque la nena había optado por quedarse con ella en la celebración. Sin embargo, las gemelas Charis y Bella habían decidido irse con su papá.

“¿Quién se quedó con mamá, que está babosa?”, dijo la bailarina junto a la niña en una de sus stories. Sin embargo, algunas postales más adelante, Cinthia saludó a su mamá explicando que “estuvo ayer hasta la madrugada por teléfono ayudando con una situación que me quiso arruinar la noche y no pudo”.

El mal momento que vivió Cinthia Fernández el año anterior para las Fiestas (Foto: Instagram)

Entonces, uno de sus seguidores quiso saber cuál había sido la situación que casi le arruina la noche y que había pasado desapercibida en medio de los festejos. “La gente que pretende manejar alcoholizada, y la incomunicación con mis hijas. Se ve que ni en fin de año mi abogado tiene paz”, respondió. Otra seguidora de Cinthia le preguntó: “¿No te da bronca que tus niñas compartan (fin de año) con esas amigas del payaso?”, en alusión a Matías Defederico quien compartió fotos del festejo con su novia, su ex compañero de Huracán Patricio Toranzo y su mujer Tamara Alves.

“¿Estas amigas?”, preguntó Cinthia colocando de fondo una imagen de una botella de vino. “Sí, porque hay que manejar con alcohol o viste… Por suerte, fui a buscar a mis bebés después de estar incomunicada dos horas sin saber si se habían pegado un palo en la ruta y con un último mensaje de ‘cuando termino, las llevo’”, fue la respuesta de Cintia, que concluyó con un “2022 arrancamos bien”.

Hace años que el enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se recrudece luego de construir una familia con tres preciosas hijas. Los conflictos siguen latentes en el plano judicial y no se avizora una tregua. La bailarina siempre se ha caracterizado por describir públicamente los problemas que atraviesa en lo relacionado con su reclamos por las deudas constantes en las cuotas alimentarias, así como en las dificultades que transita para la comunicación y las visitas paternas a sus pequeñas.

El año pasado, al aire de LAM, el ciclo de América, la bailarina contó: “No soy muy amiga de la Navidad, o las fechas. Porque cuando estás separada es peor, porque una de las fiestas no están tus hijos, en mi caso me queda el 31 sola y la paso para el traste… Como el 31 le toca a él, es como una puñalada en el corazón”.

En ese contexto, y con el recuerdo del angustiante momento que tuvo que vivir durante las Fiestas del año anterior, Cinthia no quiere que sus hijas se queden a dormir esta noche de Navidad en la casa de su papá.

Durante la tarde del jueves, estuvo el abogado de la panelista en el estudio de A la tarde (América). Allí, el Dr. Roberto Castillo manifestó el deseo de la exvedette de ir a buscar a sus nenas para que no se queden a dormir en la casa del papá. “Cinthia no tiene problema en que pasen la cena de Nochebuena con Defederico, pero no quiere que se queden a domir, es más, se ofrece a ir a buscar a sus hijas y volverlas a llevar al día siguiente para que pasen el día de Navidad con su papá”, afirmó el abogado.

Acto seguido, uno de los periodistas del programa, Lucas Bertero, aseguró que Cinthia tiene información que una persona cercana al círculo de Defederico tiene actitudes inapropiadas en las fiestas. “Tiene antecedentes dentro de su familia. No hay denuncias, pero Cinthia sabe”, remarcó el panelista.

