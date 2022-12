Pepe Cibrián se separó de Nahuel Lodi y apuntó contra los medios: “Dijeron cosas desagradables de la relación”

Pepe Cibrián se separó de Nahuel Lodi y apuntó contra los medios

Horas antes de que se consume el estreno de Drácula en Mar del Plata, para dar inicio a la temporada de verano 2022 / 2023, Pepe Cibrián reveló que se separó de Nahuel Lodi, después de haberse unido a mitad de este año.

“Es un momento muy difícil, como lo es cualquier separación. Si bien son varios los motivos por los que nos estamos separando, creo que no ayudó para nada esa suerte de ola de noticias relacionadas a la pareja y a mi persona, en julio pasado. El tratamiento mediático que se le dio a ciertos eventos nos ha hecho mucho daño en lo individual. Él es una gran maravillosa, un ser maravilloso, pero a veces nos toca tomar este tipo de decisiones”, rezaba el comunicado que el director teatral le remitió al periodista Guido Záffora, quien lo leyó al aire de Intrusos (América).

A continuación, el propio Cibrián brindó testimonio a la mesa que conduce Flor de la V para ampliar al respecto y además apuntó contra los medios de comunicación por el tratamiento que hicieron de la noticia. “Realmente fue demasiado, una cosa muy dañina, de un sadismo que no me merezco, y Nahuel tampoco. Siempre he sido un hombre muy ético, muy comprometido con mi profesión, con la gente con la cual he trabajado. Pero han usado cosas falsas, por eso hay juicios penales y habrá juicios civiles contra medios”, adelantó.

“Nosotros no pudimos superar todo el trauma que ocupó en el vínculo, tan doloroso”, dijo Pepe en cuanto a los motivos de la separación de Nahuel. “Esto implica discusiones, reclamos, cosas que a veces la vida nos lleva a eso. No nos podemos olvidar de todo lo que pasó, de todo lo que dijeron. Hubo ensañamiento de parte de periodistas por un punto de rating. Dijeron cosas desagradables sobre mi relación”

“Fue como tuvo que ser. Yo lo quiero muchísimo a Nahuel y espero que con el tiempo volvamos a tener una amistad, porque lo quiero muchísimo. No hay puerta abierta, no”, consideró Cibrián respecto al devenir de la relación. Pese a todo, dijo no estar desencantado con el amor y volverá a insistir en la materia. “Me encantaría conocer el día de mañana a otra persona, porque el amor lo necesito. Y si no lo consigo, volveré a Tinder”, dijo y provocó las risas de todos en el estudio.

“No me decepcioné del amor ni de Nahuel, tampoco. Él es muy joven y le fue más difícil que a mí el afrontar todo esto con su familia. No estaba acostumbrado”, añadió con respecto a los detonantes que provocaron la separación de Lodi. Asimismo, Cibrián aclaró que la mentada unión entre ellos, ocurrida a mitad de año, no fue “con papeles”. “Fue una ceremonia de amor”, explicó.

Pepe Cibrián se casó con Nahuel Lodi a fines de junio en una fiesta de 200 invitados en el barrio de Barracas. Sin embargo, a casi un mes de dar el “sí, quiero” frente a familiares y seres queridos, se filtró un video donde se ve al joven de 32 años en una situación comprometedora que provocó una primera separación de la pareja ante una posible infidelidad. En agosto, sin embargo, se reconciliaron y volvieron a compartir tiempo juntos.

“Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte, estamos juntos y estoy muy feliz”, había dicho Pepe en aquel entonces.

