Sergio Lapegüe cumplió la promesa por la conquista de la Selección en el Mundial de Qatar y se rapó en vivo

Sergio Lapegüe cumplió la promesa mundialista y se cortó el pelo

A medida que la selección nacional avanzó en la Copa del Mundo de fútbol de Qatar muchos son los argentinos que realizaron promesas en caso de que la escuadra de Lionel Scaloni llegue a lo más alto del campeonato y tras el logró ahora deberán cumplirlas. Eso mismo fue lo que hizo Sergio Lapegüe, en vivo, en Tempraneros (TN).

El periodista había señalado días a trás que si Argentina salía campeón se rapaba y esta mañana frente a sus compañeros cumplió con lo prometido ante la atenta mirada del resto del equipo del programa Roxy Vázquez, Marcelo Bonelli y Matías Bertolotti. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley”, manifestó el conductor. “Uhh, me estoy quedando pelado”, agregó el conductor mientras Mariela-maquilladora de la señal de noticias- le pasaba la maquina de cortar sobre la cabeza.

En tanto, mientras cumplía con su cometido, Lapegüe alentó a sus compañeros para que cumplan con una promesa por este logro tan ansiado del combinado nacional. Roxy, entre risas, se animó a decir: “Yo dije que durante varios días iba a ponerme la camiseta de la Selección”, respuesta que fue tomada con sabor a poco por parte del resto.

El periodista bromeó también con el columnista de política Adrián Ventura, que se encontraba detrás de cámara. “Dijo Adrián que durante una semana no habla del dólar”, lanzó el conductor cuando ya faltaban pocos segundos para ver el resultado final de su promesa que terminó cumpliéndose a rajatabla a primera hora del lunes, después de haber conseguido la tercera Copa del Mundo. “Es Valderrama desnutrido”, se animaron a decir cuando todo había terminado provocando las risas entre todos los presentes.

Días antes de la gran final del Mundial, un usuario de Twitter armó un hilo de promesas en caso de que la albiceleste salga campeona del mundo. “Respondé a este tuit con tu promesa. Y si ganamos, hay que volver con foto que lo demuestre”, escribió en la red social.

“Arranco yo, pongo una página que tire un color aleatorio, y me tiño de ese color”, fue la promesa inicial del hilo. Con el paso de las horas, se volvió viral y cientos de usuarios comentaron sus promesas. Entre las respuestas más comunes se encontraron tatuajes, cortes de pelo y hasta casarse. Una joven prometió tatuarse un carpincho con la camiseta de Lionel Messi.

“Me tatúo una cancha de fútbol con la posición de los titulares de la final y sus nombres”, comentó Emanuel. Otros usuarios comentaron que abandonarían sus vicios. “Si ganan la final dejo de fumar para siempre”, comentó un usuario. “Le pido casamiento a mi novia, llevamos 6 años juntos y 2 conviviendo”, comentó Julián en el hilo.

Durante el mundial, la Selección argentina recibió el aliento de un lejano país de Asia, Bangladesh. Con cada victoria de la albiceleste se viralizaron múltiples videos donde se podían ver a miles de bangladesíes festejar. Este apoyo generó un interés especial en los argentinos, por eso un usuario decidió irse al país asiático.

“Si la Argentina gana, meto mención al Campeón del Mundo en los agradecimientos de mi tesis doctoral”, comentó otro usuario. Varios usuarios prometieron hacer una especia de procesión hasta algún lugar turístico, uno de los más elegidos fue el Obelisco, donde este domingo estuvo colmado. Se calcula que hubo un millón de personas.

