El emotivo mensaje de Sofía Martínez, la periodista revelación de Qatar 2022: “Fui insegura y me sentí plena”

La emoción de Sofía Martínez al terminar el Mundial

Entre las pequeñas grandes historias que dejó el Mundial de Qatar está la de Sofía Martínez. La periodista formó parte del equipo de transmisiones de la TV Pública y realizó salidas para la cadena deportiva ESPN y para el programa de radio Perros de la calle, de Urbana Play. A lo largo de la competencia, entre la información ligada al equipo argentino y el color propio de la gran cita futbolera, sus intervenciones se hicieron notar por su profesionalismo, su espontaneidad y un par de videos que se hicieron virales.

El primero ocurrió durante una salida radial en el programa de Andy Kusnetzoff, donde reflejó una insólita situación que vivió mientras recorría las calles de Doha. Un millonario qatarí la dejó subir a su espectacular auto Lamborghini en el que encontró un paquete lujoso con una figura de la copa del mundo. Al quitarle el envoltorio en una caja, se reveló que se trataba de un teléfono de alta gama, provocando todo tipo de comentarios en sus compañeros.

El otro, que dio la vuelta al mundo, fue luego del partido con Croacia que clasificó a la Argentina a la final y tuvo como protagonista a Lionel Messi. Mientras lo entrevistaba para la TV Pública, la periodista se salió de protocolo y le dijo unas palabras que emocionaron al rosarino: “Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, comenzó su emotivo reconocimiento.

El agradecimiento de Sofía Martínez a Lionel Messi (Telefe)

Y siguió: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Messi, que escuchó atentamente el mensaje de gratitud con una sonrisa, contó que sintió “el cariño de la gente desde la Copa América para acá”, al tiempo que resaltó lo logrado por el plantel argentino hasta llegar a esta instancia. Todavía faltaba el último paso. Y el resultado fue el que esperaba toda la Argentina.

Ya finalizada su tarea, una vez que bajó la adrenalina pero con las emociones a flor de piel, la periodista escribió sus sensaciones con un profundo posteo de Instagram a modo de síntesis por el mes transitado en tierras qataríes. “Me fui insegura y me sentí plena. Cumplí un rol que me era desconocido, consciente del privilegio, y de que para jugar en primera hay que estar a la altura”, escribió en un álbum de fotos y videos con sus momentos más destacados, entrevistando a niños y adultos, con un Messi de ojos vidriosos escuchándola atentamente, y con una réplica en sus manos..

El posteo de Sofía Martínez al finalizar el Mundial de Qatar

“Un mundial es demasiado importante para nosotros, y que llegue lo que siempre soñaste a veces es tan feliz como complejo. Fui libre y genuina. Me quedo con el respeto y la confianza de mis compañeros, pero sobre todo con el amor con el que me trataron todos estos días”, continuó Martínez, que está en pareja con su colega Diego Leuco. Y le habló especialmente al plantel dirigido por Lionel Scaloni y a su capitán: “Me quedo con haber acompañado a un equipo campeón del mundo con tan buena energía y con las cosas claras. Con cada segundo que hablé con Leo, con cada choque de manos. Fue SU mundial en todo sentido. Estar ahí para hablar con él fue magia, y el resultado justicia divina”, destacó la periodista.

En este punto, se refirió a aquellas palabras que se volvieron virales: “No me llegó a responder pero creo que ahora sí me diría que es el mejor momento de su carrera”, imaginó. También se permitió bromear con el regalo del jeque, y se puso seria para la última reflexión. ”Por más consciencia que tenga, a veces es difícil creer lo que ven los ojos. Un mundial de recuerdos eternos y de marcas imborrables. Y para ser sincera, ni siquiera soñé tanto”.

Para el final, se guardó una reflexión. “Ahora sí, que se venga ese tatuaje. Y que suene bien fuerte el ‘dale campeón’ Argentina de mi vida. Fue un honor acompañarte en esta locura extraordinaria”, afirmó. Y terminó con un mensaje de gratitud: “A la televisión pública por jugársela conmigo, eso no se olvida. Y a mis abuelos, mis cómplices de siempre”.

