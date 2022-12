Diego Leuco se cruzó al aire con su novia, Sofía Martínez y vivieron un tierno momento en Telenoche

Diego Leuco se emocionó al hablar con Sofía Martínez tras su video viral con Messi: "Estoy más orgulloso que la abuela de Julián Álvarez" (Foto: Captura El Trece)

El Mundial de Qatar 2022 no solo da alegrías por el triunfo de la Selección argentina de caras a la final por la Copa del Mundo el próximo domingo. También hay muchas situaciones que a raíz del excelente desempeño de la “Scaloneta” suman emoción y mucha adrenalina.

Tal es el caso de la periodista Sofía Martínez, acreditada para cubrir el Mundial en Doha para la Televisión Pública. Además de ser una de las pocas mujeres, junto a Ángela Lerena en comentar partidos de fútbol en la compentecia más importante a nivel profesional, también se agrega el apoyo del público por otro motivo.

Al finalizar el partido de Argentina contra Croacia en el estadio Lusail, y luego de que la Selección comandada por Lionel Scaloni ganara de manera indiscutible por tres goles a favor, Sofía le hizo una entrevista a Messi antes de entrar al vestuario.

El elogio de una periodista argentina a Messi (Captura TV Pública)

En ese momento, la periodista le expresó al ídolo lo que piensa todo el pueblo argentino. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y es eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves siempre en el corazón porque creo que es más importante que cualquier Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán”, dijo Sofía profundamente conmovida ante un Lionel que la miraba atento y muy emocionado también con sus palabras.

Diego Leuco se emocionó al cruzarse con su novia Sofía Martínez en una entrevista (Foto: Captura TN)

A raíz de estas declaraciones, el video se volvió viral en las redes sociales de inmediato y la periodista deportiva de la Televisión Pública se convirtió en la persona más admirada de las últimas horas por poder decirle al Diez lo que todos los argentinos seguramente tenían ganas de expresarle frente a sus ojos.

Sin embargo, además de la emoción de todos los hinchas que alientan a la Selección, a Sofía se le sumó el orgullo que sinete su novio, el periodista Diego Leuco, hacia su desempeño en la cobertura del Mundial de Qatar.

Así fue como en diálogo con él y con Luciana Geuna para Telenoche, Dominique Metzger, quien también está en Doha, le hizo una entrevista a Martínez. En ese cruce entre la pareja, al aire de El Trece, los dos se mostraron enamorados y un tanto nerviosos por la exposición pública.

Por su parte, Leuco, le manifestó a su novia que se siente muy orgulloso de ella, que la extraña y que la espera. “Me siento más orgulloso que la abuela de Julián Álvarez”, confesó ante las cámaras en tono de broma. Y agregó: “No fue casualidad la atención que Lionel te prestó en la nota, tuvo que ver con lo que le dijiste, que fue exactamente lo que todos nosotros queríamos decirle”. Y Sofía le devolvió su muestra de amor: “Sos mi cable a tierra, la felicidad cuando es compartida es mucho más zarpada y tengo la suerte de poder compartirla con alguien que se pone igual de feliz. Obvio que para mí es un sueño estar acá pero también quiero volver para festejarlo con vos”.

