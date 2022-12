Mariano Peluffo, los secretos de Gran Hermano y sus favoritos de todas las ediciones

Mariano Peluffo habló de Gran Hermano

Con su edición número 11 en el aire, sin dudas Gran Hermano es una de las grandes propuestas de la televisión actual con picos de rating no alcanzados por otros ciclos, al margen de los partidos de la selección argentina en el Mundial, claro está. Y una de las caras que quedo identificada con el ciclo es la del conductor Mariano Peluffo, que desde el día 1 estuvo allí.

En charla con Ángel de Brito en LAM, el x conductor del reality aseguró que “el último que hice fue hace 10 años, en 2012, que ganó un chico que llama Rodrigo, que estaba en una tira de Disney. Después Telefe decidió no hacerlo más y yo cerré mi vínculo con Telefe en recontra buenos términos y ya arranqué otro camino y ya no soy parte de la plantilla del conductores del canal“.

“Yo empecé haciendo el primer Gran Hermano en 2001″, rememoró, “haciendo solo la puerta porque Solita conducía y los debates los hacía Juan Alberto Badía, no sé si la gente se acuerda, ha´bia en esos debates un análisis del fenómeno social de Gran Hermano. Después de los primeros tres se discontinuó, volvió en 2007, el famoso Gran Hermano de Marianela, ahí viene Jorge (Rial) a conducir y yo empiezo a conducir los debates. Y en el último, en 2012, cuando Jorge por un tema personal de salud se baja antes del final a mí me toca conducir las galas, la fina todo, y siento que hice todo el recorrido”.

Santiago del Moro fue el elegido como conductor para el nuevo ciclo

Si imagen sin dudas quedó afianzada al formato, y lo reconoce, aunque se mostró contento por la forma en que Santiago del Moro está comandando el barco. “Él le está dando una impronta tremenda, y yo hoy lo veo a veces y tengo la sensación de que lo lleva como un entretenimiento, un show, y eso no pasaba antes. Porque la comunicación cambió, ahora a un pibe le hablás más tiempo de lo que tardan dos stories y se aburrió”.

Uno de los detalles sobre los que fue consultado fue respecto del hecho de que pese a tener una transmisión las 24 horas, durante algunos minutos se corte la transmisión, y sobre eso expresó: “Yo creo que hay temas que son muy complejos y que a veces se detecta que cuando un participante está por mandarse una ,queda expuesta toda una compañía, entonces ahí tapan, porque hay también una responsabilidad después del formato”.

“Cuando mis hija están en casa lo veo, cuando no están, no”, se sinceró el ex conductor del ciclo respecto de cómo sigue las instancias del programa, a la vez que aclaró que no se cuestiona el por qué no lo volvieron a convocar para el ciclo. “Yo no lo hubiera llamado a Peluffo para este, yo hubiera renovado totalmente, como se hizo. Me gustó esta impronta”.

Mariano Peluffo en 2012 al momento de conduci los debates

Además, se tomó un minuto para reflexionar sobre quién fue para él el mejor jugador de todas las ediciones del reality, para lo que afirmó que “Cristian U fue un grosso en su edición, fue el primero que se mandaba a placa él mismo, y nos mirábamos todos diciendo ‘¿qué está haciendo este muchacho? todos se quieren salvar de la placa y este se manda a placa’ y cada placa lo hacía más fuerte”.

“Marianela hizo una jugada tremenda, la jugaba de pollito mojado bajo el ala de Diego Leonardi hasta el momento en que sentía que tenía que dar un paso al frente, le clavó la espontánea y ganó”, continuó, y recordó también a Gastón Trezeguet “que fue tremendo lo que hacía, no nos dábamos cuenta cómo hacía para complotar con Eleonora, que en un libro le marcaba las letras y así le señalaba el nombre”.

