Lo que Gran Hermano no había mostrado: el video del momento en que a Thiago le cuentan desde afuera que su padre fue preso

Así se enteraba Thiago que su padre estuvo preso

El encierro en la casa de Gran Hermano, entre otras cosas, prohíbe que los participantes interactúen con el exterior y sobre todo, que reciban información de lo que sucede más allá de los muros de la casa. Pero, aunque la edificación de esta nueva casa se encuentra emplazada dentro de los estudios que Telefe tiene en Martínez, los seguidores del reality se las ingenian para filtrar información y ponerle algo de picante al juego.

Y eso fue lo que ocurrió en estos días con Thiago Medina, quién recibió la noticia menos esperada: su padre, Julio Ricardo, fue detenido e imputado tras la denuncia de su hijastra, Camila Ayelén Deniz por violencia de género a pocos días de que él ingrese a la casa, por lo que desconocía esa información.

En un momento, Daniela comenzó a relatar a Marcos y a Julieta lo que se estaba viviendo con el joven, mientras afirmaba que “está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Habló con Juan (el psicólogo de la casa) y le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. En síntesis, si no le contaron, es porque no era nada grave”. Y si bien todo daba a entender que se trataba de la causa judicial de su padre, ahora se conocieron las imágenes del momento en el que recibe el papel con la noticia.

En el debate del martes por la noche, Santiago del Moro presentó un informe en el que mostró cómo fue ese instante. En el video se puede ver que Thiago estaba con sus compañeros en el patio como cualquier otro día, hasta que ven volar una pelotita de papel envuelta con cinta. Rápido de reflejos, el joven cartonero de González Catán corrió hacia el jardín y tomó el envío, mientras que el resto lo alentaba a que lo abra rápido antes que la voz de Gran Hermano les ordene que ingresen a la casa sin leerlo.

Lo que nunca imaginó es lo que venía: una impresión con capturas de pantalla de cómo los medios habían abordado la detención de su padre. En shock, los hermanitos comenzaron a calmarlo, pero el hecho desencadenó una crisis, la intervención de un psicólogo y la posibilidad de una renuncia inminente. Aunque con el correr de las horas, se fue tranquilizando y un rato después, hasta ganó la prueba y se convirtió en el líder de la semana, lo que le da inmunidad y la posibilidad de salvar a un compañero.

Así las cosas, cuando del Moro entró a la casa para felicitarlo por su tercer liderazgo, el muchacho aprovechó la oportunidad para saludar a sus seres queridos. “Les quiero mandar saludos a mis hermanos y a mi papá, porque pasó una cosa.... Y bueno, les quiero mandar saludos y decirles que no haga las cosas mal y que se porte bien de ahora en adelante y que les mando un beso grande”, dijo.

Thiago le mandó un mensaje a su padre luego de enterarse de su detención

Entonces, Santiago le dio pie para que se dirigiera directamente a su familia. “Los extraño una banda. Estas van a ser las primeras fiestas que voy a pasar sin ellos. Ya hace dos meses que estoy lejos y nunca pasé tanto tiempo separado de ellos. Todo lo que estoy haciendo es por nosotros, para salir adelante. Y es un re esfuerzo porque a mí me hace mal también estar acá sin compartir cosas con ellos. A mis hermanas les mando un beso y espero que estén bien, que disfruten todo lo que está pasando ahí afuera y que hagan las cosas bien. Por más que pase lo que pase, yo voy a estar siempre “, agregó entonces Thiago al borde del llanto.

El hecho policial

El pasado 30 de octubre, la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la aprehensión del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas. Tras ello, comenzaron todas las medidas tendientes a recibir declaraciones a las víctimas y reconocimientos médicos. En tanto, la víctima se encontraba en el hospital Simplemente Evita donde le realizaron estudios.

Así trasladaban al padre de Thiago tras su detención

Según se detalló en ese momento, hay escrito registrado en la Comisaría de la Mujer que da cuenta de esta situación. En el acta policial indican que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión” con la hermana de Camila y melliza de Thiago, Brisa. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente. Por último, según informó el diario Crónica, “se dispuso el traslado de Medina a una comisaría Jurisdiccional, imputándolo en articulación con la intervención de la Secretaría de Género Municipal”.

Pasadas dos semanas de esa detención, el hombre fue liberado y realizó un video en el que asegura que no es violento y que quiere estar bien con su familia: “Soy Julio, acabo de salir en libertad. El señor Borgo me consiguió la excarcelación y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia, quiero reunir a mi familia y no soy un hombre violento”, aseguró.

