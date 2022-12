La sorpresiva renuncia de una panelista a Socios del Espectáculo: “No pasó nada raro”

La periodista reveló que dejará de trabajar en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Este miércoles, Karina Iavícoli sorprendió a sus compañeros y a los televidentes al anunciar, de manera inesperada, que renuncia a Socios del Espectáculo. Además, la panelista explicó las razones por las que tomeo dicha decisión.

Rodrigo Lussich fue quien primero comentó que la periodista decidió ponerle fin a su contrato con el ciclo de El Trece. “Kari nos abandona en el fin del ciclo 2022″, expresó el co-conductor del programa de espectáculos, a lo que Iavícoli añadió: “No pasó nada raro, me voy de un lugar donde la estoy pasando súper bien, es una decisión familiar”.

Para no darle paso a especulaciones o versiones que falsas sobre los motivos por los que decidió irse, Karina ahondó: “Tiene que ver con una cuestión de priorizar cosas, como poder llevarla a mi hija al colegio e ir a buscarla, para mí es importante la familia”.

“Vuelvo a Intrusos”, anunció Iavícoli sobre dónde estará durante el 2023. A su vez, la periodista agradeció a los directivos del canal y a sus compañeros: “Los quiero a todos los que están acá, me han tratado súper bien. Quiero agradecer a Coco Fernández, Pablo Codevila, a la producción, a las chicas y a ustedes (Adrián Pallares y Rodrigo Lussich), no es que los deje de último lugar, pero sí son los que se la jugaron por mí, por insistir que me trajeran acá. Es un buen grupo”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores de Socios del Espectáculo

“Para nosotros también va a ser una gran pérdida. Cuando nos veníamos de América para acá, peleamos por ella y por Paula... Los caminos nos volverán a cruzar, Kari”, concluyó Adrián Pallares.

