Ángel de Brito anunció un cambio en LAM: quién es la “angelita” que se va y quién la reemplazará

Ángel de Brito anunció un cambio en el panel de LAM: quién es la “angelita” que se va y quién la reemplazará

Mediando la emisión de este lunes de LAM (América), Ángel de Brito le anunció a sus panelistas, más conocidas como “angelitas”, que una de ellas abandonaría el programa y sería reemplazada inmediatamente por una figura. Después de unos minutos en mood enigmático, el conductor reveló de golpe de quién se trataba.

“Quien abandona la casa de LAM a partir de la semana que viene es...”, introdujo Ángel en broma, como si se tratara de Gran Hermano, lo que despertó las risas del panel. “Es la señora Pía Shaw que se despide a fin de mes de este programa”, completó el conductor.

Ante los suspiros de sorpresa de las panelistas, de Brito apuntó: “Quedaron todas muertas porque se están enterando en este momento”. “Se cumplió un ciclo, la pasé genial, fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno... A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No tengo nada, no me voy a ningún lado. Y estuvo bueno porque logré lo que tenía ganas de hacer”, comenzó diciendo Shaw con respecto a su partida, la cual la charló con Ángel en los días previos y no se la comunicó a ningún otro integrante del programa. “Muchos en el control se están enterando ahora”, dijo.

Pía Shaw transita sus últimos días en LAM

“Lo quiero a Ángel, ya sabe lo que hemos trabajando. No me peleé con ninguna... ¡un milagro! Las quiero mucho, estoy feliz, estoy bárbara. Tenía ganas de volar”, insistió Pía acerca de su decisión. “Las dejé mudas con esto”, dijo el conductor con respecto a la actitud que tomaron las “angelitas” tras la noticia. “Naza, ¿tenés vino en tu camarín?”, le preguntó Yanina Latorre a Vélez en broma y como para digerir la inesperada noticia.

“Solo mi novio sabía de esto. Ni mis amigos, ni mis padres, nadie... ¡mamá, papá, un beso! ¡Estoy bien”, dijo Shaw en cuanto al hermetismo de la decisión que tomó, la cual la charló con De Brito minutos antes de salir al aire este lunes. “No me echó Ángel, les quiero aclarar porque mi mamá va a pensar eso. Estoy bien de salud, no tengo nada”, puntualizó la periodista.

“Pía es una excelente profesional, una gran compañera. La conozco hace 225 mil años, tuvimos tres años hermosos en la radio y, en el medio, estos dos años de LAM. Acá todo el mundo te ama, vos lo sabés, en este canal y por donde pasas dejás buenos recuerdos. Yo se lo dije hoy: me encanta cuando la gente toma estas decisiones de vida, porque es de vida, no es solo laboral. Y decide dar un paso al costado para ver qué viene. Y va a venir lo mejor porque va a trabajar todo el tiempo. Aplausos para Pía”, pidió de Brito a la vez en que le deseó los mejores deseos a la periodista.

Luego el conductor anunció quién ingresaría en lugar de Pía desde el lunes, aclarando que “van a convivir unos días, ya que Pía se queda hasta el último programa del año, que va a ser el 30 de diciembre”. “Debuta como ‘angelita’ la señora Marixa Balli. Cachaca, bienvenida a LAM desde el lunes”, dijo Ángel mientras alrededor sus compañeras aprobaron la decisión. “Muy bien, me encanta”, sintetizó Yanina.

A partir del próximo lunes 19, Marixa Balli se suma al panel de LAM

“Anécdotas le sobran, así que por primera vez Marixa Balli se convertirá en panelista en un programa. Hizo de todo en la tele: fue conductora, estuvo en el Bailando, estuvo en realities... entra cachaqueando a full. No la llamen porque no va a hablar hasta el lunes, cuanod venga acá”, cerró el conductor.

