Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina: “Estoy aprendiendo a ser papá”

Francisco Benítez fue el ganador de La Voz Argentina 2021 (Instagram)

Oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes, Francisco Benítez (23) vivió un verdadero cimbronazo a mediados del año pasado. Y es que, horas después de haberse consagrado como en el ganador de La Voz Argentina, recibió la noticia de que su pareja, Rocío, había dado a luz a su primer hijo: Ciro. Así las cosas, el joven que había decidido dedicarse a la música para poder expresar con el canto lo que la tartamudez que lo acompaña desde que tenía apenas seis años no le dejaba decir, tuvo que acostumbrarse a tener la vida de un artista con todo lo que eso implica. Pero también tuvo que aprender a ser un padre de familia siendo todavía muy joven.

—Te estás preparando para un verano repleto de festivales, ¿verdad?

—Así es. En principio, voy a estar el 5 de enero en Cruz del Eje, el 6 en Dean Funes y, el 7, en Jesús María. Y, después, voy a seguir haciendo presentaciones en diferentes lugares del país. Por suerte, desde que terminé el programa siempre he podido seguir cantando. Y, desde la temporada pasada, ya he hecho más de 50 shows.

—¿Cómo te llevas con el escenario?

—Día a día me voy superando. No es nada fácil estar arriba de un escenario, pero trato de que sea algo lindo en cada oportunidad. Porque, además, me toca cantar en todo el país y eso es algo maravilloso.

Francisco junto a su pareja, Rocío, y su hijo Ciro (Instagram)

—¿De qué manera compatibilizas estas giras con tu familia?

—Por suerte, tengo una buena compañera que me apoya en todo. El tema de los viajes es complicado, porque me obliga a estar lejos de la familia mucho tiempo. Pero estoy contento porque Rocío entiende que es algo que me gusta y que, en definitiva, también hago por ellos.

—¿En algunos casos te acompaña o sus actividades no se lo permiten?

—En la mayoría de los viajes se hace imposible que venga, porque me toca cantar en lugares que quedan muy lejos de casa. Pero, cuando tengo algún show cerca de donde vivimos nosotros, sí vienen conmigo tanto ella y mi hijo como mi papá y mi mamá.

—Debe haber sido un shock ganar el reality y, al mismo tiempo, convertirte en padre. ¿Cómo llevaste esa situación?

—Como bien decís, fue un shock. Y, hasta el día de hoy, sigo aprendiendo mucho de cada situación. Porque son un montón de cosas nuevas que, por momentos, me dan miedo. Pero lo tengo que manejar porque, en definitiva, estoy viviendo lo que siempre quise que es cantar.

—¿Y cómo sos como papá?

—En ese sentido también estoy aprendiendo mucho. Es como que al principio me costaba, porque no tenía idea de cómo era ser padre. Pero, ahora, me estoy acostumbrando. Y, cada día, voy incorporando algún conocimiento nuevo.

Benítez junto al pequeño Ciro (Instagram)

—¿Qué era lo que más te costaba? ¿No dormir de noche, cambiar pañales, calmar los llantos...?

—Todo eso junto. Pero lo que más me asustaba era quedarme solo con mi hijo, porque no me daba cuenta a qué hora tenía que darle de comer o si estaba con sueño....¡Esas cosas que uno no sabe! Y reconozco que cambiar los pañales también me costó un poco.

—Ciro tiene un año y tres meses. ¿Ya camina?

—Sí, ya empezó a caminar y está experimentando cosas nuevas.

—¡Hay que tener otros cuidados en esta etapa!

—Exacto. Por un lado, queríamos que se largara solo. Pero, ahora, nos damos cuenta de que no está tan bueno porque todo es un peligro para él.

—¿Con Rocío tienen ganas de tener más hijos?

—Por ahora, con uno solo estamos bien. Decidimos tomarnos un tiempo porque, al ser padres primerizos, queremos ir con calma.

—Uno de tus sueños cuando entraste al programa era tener una casa propia y lo lograste...

—Sí, claro. No solo usé el premio que gané, sino que también me ayudó una empresa de viviendas prefabricadas y Belu Lucius, que colaboró conmigo a través de sus redes.

Francisco Benítez ya está trabajando en el lanzamiento de temas propios (Instagram)

—Tu otro sueño era poder vivir de la música. ¿Dejaste de trabajar en la cooperativa eléctrica en la que estabas?

—Después de que terminó el certamen, tuve que renunciar a mi trabajo porque ya no tenía tiempo para otra cosa que no fuera la música y quería ver si podía tener suerte en esto.

—Tengo entendido que ya estás trabajando en el lanzamiento de temas propios....

—Así es. Estoy dedicado a grabar canciones nuevas para que la gente pueda seguir disfrutando de lo que tanto me gusta hacer. Y estoy feliz.

Seguir leyendo: