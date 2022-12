Argentina, 1985 fue nominada para los premios Globos de Oro 2023

El elenco de Argentina, 1985

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023. El filme Argentina, 1985, que aborda los Juicios a las Juntas militares y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada en el rubro Mejor película extranjera y competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Después de unos años difíciles debido a la pandemia y sus escándalos, la entrega se realizará el próximo 10 de enero de 2023 con el comediante Jerrod Carmichael como anfitrión. La cita es la antesala de los premios Oscar donde también el filme argentino fue preseleccionado en septiembre de este año por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional.

Recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por “actuación masculina” (Ricardo Darín), “dirección artística” (Micaela Saiegh) y “mejor guion” (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, celebrada en la noche del viernes en la tradicional sala Charles Chaplin de la capital cubana. Además, el director del filme, Santiago Mitre, resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

La película dirigida por Santiago Mitre está basada en el histórico Jucio a las Juntas, cuando se determinaron las responsabilidades de los nueve jefes militares que lideraron la última dictadura militar

Además, la película de Santiago Mitre recibió este miércoles el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Todos estos años dimos por sentado que nuestra política de verdad, memoria y justicia, y nuestra presencia en las calles era suficiente. La impresión que me dio al compartir la película con generaciones más jóvenes es que el juicio es un hecho olvidado. Este hecho es fundacional no solamente porque permitió, con otras acciones de otros presidentes, llegar a los juicios de la verdad, sino porque fue la confirmación de que lo que decíamos que efectivamente pasó”, señaló la Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños, al hacer entrega de la estatuilla.

Por su parte, Mitre se mostró emocionado por el reconocimiento, se refirió al orgullo que genera la lucha de los organismos e instituciones y destacó: “Entendiendo que estamos viviendo un momento en el que proliferan discursos que parecen no respetar demasiado los valores democráticos y que hay jóvenes, particularmente, sosteniendo esos discursos, teníamos como objetivo establecer un puente con esa juventud que parece no querer mirar o recordar”.

Ricardo Darín junto a Peter Lanzani en una de las escenas de Argentina, 1985

La sinopsis oficial de la película pone en contexto la historia: “Está inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina, brindándole justicia a sus víctimas y paz a sus sobrevivientes”.

El juicio a las Juntas Militares durante el gobierno del presidente Raúl Ricardo Alfonsín fue de los hechos judiciales más importantes en la historia argentina donde los responsables del Proceso de Reorganización Nacional que sucedió entre 1976 y 1983 fueron juzgados por la violación a los derechos humanos que se dio mientras los militares ocuparon el poder. La película aborda uno de los momentos más cruciales desde la vuelta a la democracia.

