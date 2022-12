El desconsolado llanto de Marcos luego de armar el arbolito en la casa de Gran Hermano 2022

A tan solo días de la tan esperada Navidad, los participantes del reality mostraron sus sensaciones en un momento muy emotivo

A medida que pasan los días, los participantes de Gran Hermano 2022 no paran de ser noticia. Hasta el momento, la casa más famosa del país vivió siete eliminaciones y con ello, se va reduciendo el grupo. Además, los roces y las peleas son moneda corriente entre los hermanitos, pero siempre hay lugar para las bromas y momentos emotivos.

Durante este jueves, la producción del reality decidió darle una sorpresa a los jugadores y les envió un arbolito para armar durante este 8 de diciembre para esperar la Navidad. Inmediatamente, se unieron y juntos en son de paz lo decoraron.

Sin embargo, las emociones no tardaron en llegar y muchos de los participantes no lograron esconder las lágrimas. Uno de ellos, fue nada más y nada menos que Marcos. El joven decidió tener su momento de privacidad, en donde desbordó su tristeza

Las redes sociales no tardaron en reaccionar: “Por favor, alguien que le grite que lo amamos”, “Me rompe el corazón verlo a así”, “Que alguien lo vaya a consolar”, “No es fácil aguantar tanta cosa ahí adentro”, “Que alguien lo abrace”, “Lo sensible que lo puso armar el arbolito”, “No llore primo”, “Estoy devastado, no lo puedo ver llorar”.

La realidad es que, el salteño siempre se mostró muy cercano a su familia y hoy estar lejos de ellos, lo deja en una situación vulnerable y con ganas de volverlos a ver. Además de ello, recordemos que esta semana fue nominado por sus compañeros, de esta forma podría enfrentar la placa de eliminación el próximo domingo. Igualmente, existe la posibilidad de que sea salvado por Thiago, quien ganó la prueba del líder.

Marcos Ginocchio había entrenado a Thiago Medina para la prueba semanal de liderazgo de Gran Hermano 2022 en la que el humilde muchacho había superado a Ignacio Nacho Castañares y al Conejo Alexis Quiroga. “Al que le tengo más fichas es a Thiaguito porque es al que siempre veo en la caminadora a 11 kilómetros por hora y está 40 minutos”, había apostado a ganador instantes antes.

Recordemos que el joven de 22 años está cursando el último año de la carrera de abogacía, vive con sus padres y sus hermanos estudian en el exterior. “Creo mucho en Dios, en la Virgen de Salta y voy todos los domingos a misa”, reveló al presentar su perfil en GH.

Además contó que practica artes marciales y entrena cuatro veces por semana. “No me interesa lo que los demás piensan de mí, yo vivo para mí y no para los demás”, comentó. Tras su entrada al reality, trascendió en las redes un video inédito del participante en el que aparece durante un enfrentamiento de kickboxing, uno de sus deportes favoritos.

Dentro de la casa, Marcos tuvo varios acercamientos con una de sus compañeras: Julieta Poggio. Sin embargo, esa relación no prosperó.

