El enojo de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 con LAM: “Entro a las redes y solo veo insultos”

El enojo de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 con LAM

Poco antes de que se revelaran las nominaciones de esta semana en Gran Hermano 2022 (Telefe), Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina llegó a los estudios desde donde se transmite la gala que conduce Santiago del Moro y desde allí disparó contra las redes sociales de los ciclos de espectáculos.

El cronista Santiago Sposato de LAM (América) salió al aire desde la entrada de los estudios justo en el momento en el que Camila llegaba al lugar, quien se mostró muy enojada con la producción y con las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito, quien por estos días está siendo reemplazado por Yanina Latorre. “No estoy enojada sino molesta por ciertas actitudes que pasaron sobre mí. Me enojó mucho que publiquen una foto diciendo que yo tengo OnlyFans”, comenzó diciendo.

Lo que ocurrió es que en las últimas semanas, Camila publicó en su Instagram una story en la que promocionaba un curso para convertirse en experta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos que tiene millones de usuarios en todo el mundo. Ella misma reconoció en algunas publicaciones que se había malinterpretado su posteo. “Eso me agarró mal, Y otra situación es que publicaron una captura hablando con mi prima diciendo que yo soy la más sufrida”, agregó Camila, mientras desde los estudios, Latorre intentaba contenerla.

Desde el piso, el panelista Pepe Ochoa le explicó a Camila que esas publicaciones no eran de las redes del ciclo sino de una cuenta de Twitter falsa. “Entiendo que habla mucho de vos y te castiga. Lo que subimos es un video en el que vos te burlás de nosotros respecto al tema de las entradas de Lali Espósito”, agregó el panelista.

Sin embargo, Camila se angustió y explicó que le molesta que hablen de ella “sin saber”. “Primero fíjense cómo soy yo como persona y como ser humano. Todos tenemos que salir adelante. No sé hablar, yo soy muy maricona”, dijo muy compungida en referencia a su historia de vida.

“A todas las personas que me estén mirando: yo tengo una vida, laburé desde los 12 años rompiéndome el lomo, ahora tengo 28 años, y no hablen de mí si saber. Estoy así porque no me gusta que hablen de mí porque no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano. Entro a las redes y son insultos, insultos, insultos”, expresó.

“Ponganse en mi lugar, yo no estoy acostumbrada a esto. Es muy chocante para mi salir en las redes, en los medios. Y que encima hablen de mi vida personal sin saber...”, consideró Camila. Sin embargo Yanina le aclaró que “desde las redes del Ejército de LAM no se habló de vos. Y cuando hablamos de vos, con el drama familiar que pasaron con tu padrastro, nunca fue desde el odio, nunca te criticamos ni nos metimos en tu vida privada”.

“El Twitter es así con todo el mundo”, intentó consolarla Yanina. “No puedo entrar en una red social sin leer que me digan cosas. Ustedes están acostumbradas, yo no estoy acostumbrada”, insistió Camila. “No quiero saber nada, no quiero que hablen más de mi. Si quieren saber de mi, tienen mi número y que me llamen”, cerró la hermana de Thiago.

