Nazarena Vélez cruzó a Martina de Gran Hermano 2022 por sus repudiables dichos contra Flor de la V: “Es una maleducada”

Nazarena Vélez cruzó a Martina de Gran Hermano 2022 por sus repudiables dichos contra Flor de la V

Martina Stewart Usher sigue generando revuelo luego de haber sido la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, el popular reality show de Telefe. La profesora de educación física marcó desde el principio un perfil muy alto en su estilo de juego, pero su estrategia no funcionó y en poco tiempo quedó fuera de la casa por decisión del público.

Gran Hermano 2022: Alfa se hartó de los "ruidos sexuales" que hacen Thiago y Daniela, y lo trataron de “envidioso” “Yo no jodo a nadie, estaba acá durmiendo tranquilo, ¿por qué no se van a otro lado?”, les reprochó Walter, que recibió una contundente respuesta de su compañero de habitación VER NOTA

En una entrevista con Ulises Jaitt, la joven habló de sus compañeros del reality y realizó declaraciones repudiables en referencia a Florencia de la V, la conductora de Intrusos (América). Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si saldría con una mujer. “No es algo que a mí me atraiga, pero no lo puedo decir, capaz mañana me pinta, me atraen los hombres”, respondió Martina.

Además, opinó sobre la enseñanza de la diversidad de género en las escuelas en El Show de Ulises Jaitt, el ciclo que se emite por Radio XLFM: “Es un tema complicado. A veces esa diversidad de género se convierte en una moda. Trabajé en un colegio y decían ‘soy gay’. Les preguntaba qué era ser gay…. no sabían qué era, lo escucharon o lo vieron”.

Feroz pelea en Gran Hermano 2022: la prueba semanal que terminó en insultos, peleas y amenazas Los participantes se jugaban el presupuesto de la semana y una serie de mentiras y malos entendidos terminó en un escándalo violento al borde de la expulsión VER NOTA

“¿Y el DNI no binario?”, le preguntó Ulises. “No sé. No sabía. Lo tendría que definir esa persona y ver qué onda la sociedad, para qué lado vamos a ir”, le respondió Stewart Usher. Luego, habló del uso de la X: “Vamos a decir que sí, que me parece correcto su uso, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Para mí sos hombre o mujer. Entiendo que a cada uno le guste lo que le guste, pero no sé... después cada uno que con su culo haga un choreo”.

Cuando el conductor le consultó cómo consideraba a Flor de la V, la hermanita respondió: “Es un hombre que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. Jaitt le preguntó: “¿La tratarías de mujer?”. La joven contestó: “Sí, que le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

Gran Hermano 2022: Martina realizó declaraciones homofóbicas sobre Flor de la V

Luego de las fuertes repercusiones que tuvieron estos repudiables dichos, en LAM (América) debatieron al respecto y Nazarena Vélez fue fulminante contra la joven. “¡Qué animal, qué estúpida!”, disparó Vélez de inmediato.

El plan de Maxi de Gran Hermano 2022 para eliminar a Alfa del programa: “Si le da un bobazo, lo siento” Cansados del mayor de la casa, un grupo de participantes comenzó a idear una polémica estrategia para desgastarlo y que abandone la casa VER NOTA

“Ahora Martina va a decir que lo que dijo fue para jugar y ser polémica”, especuló Yanina Latorre, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción del ciclo. “Atrasa muchísimo. Hay cosas con las que no se juegan. Es una maleducada. Está loca, esta piba no entra ni de casualidad de nuevo al programa”, replicó Naza en referencia al futuro repechaje que habrá para que reingresen jugadores eliminados a la casa de Gran Hermano.

Martina Stewart Usher

El primer escándalo de Martina había ocurrido antes de entrar al reality cuando en una presentación dio su opinión sobre los bisexuales que generó rechazo en las redes sociales. “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”, lanzó.

A poco de salir de la casa más famosa del país, y en una entrevista con Teleshow, la participante hizo una análisis de su breve paso por la casa y de sus dichos homofóbicos: “Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan”.

Seguir leyendo: