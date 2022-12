De la Frodoneta a la cancelación: el presente de Agustín en la casa de Gran Hermano

El Kun Agüero y su apoyo a Agustín de Gran Hermano.

“Soy Agustín Guardis, tengo 25 años y soy de la ciudad de La Plata. Soy analista político y además trabajo en una cancha de Fútbol 5. Ideológicamente me considero un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano. Si para ganar tengo que generar conflicto lo voy a hacer. Jugar con las personas es mi juego favorito”. Así fue la carta de presentación del joven al momento de ingresar a la casa. Y durante un tiempo sin dudas consiguió un amplio apoyo, pero el presente es muy distinto.

Apodado “Frodo” por su parecido con el personaje de El Señor de los Anillos, también había aclarado que una de las debilidades que tiene es poseer “demasiado ego” hecho que podría traicionarlo. “Ojo con el ego y con las estrategias”, le recomendaba Santiago del Moro en esa famosa gala de presentación de los participantes, como si hubiera advertido lo que estaba por suceder con su figura.

Agustín Guardis al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano

En poco tiempo el joven se transformó en uno de los más queridos de la casa, y rápidamente se instaló el término “Frodoneta”, al referirse al colectivo de seguidores que poseía. De hecho, fueron varios los famosos que a ella se subieron, de la talla de Duki, Bizarrap, Emilia Mernes, el Kun Agüero e incluso un mensaje desde la cuenta de twitter oficial del equipo inglés Leeds United.

“Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp”, había expresado el streamer Coscu, a lo que el productor musical no tardó en responderle “Subite a la Frodoneta”, acompañado de una imagen del personaje de El Señor de los Anillos. Pero claro, no fueron los únicos, y el streamer confesó que el músico Duki también le habló sobre el tema: “Peda, subite a la Frodoneta”.

El apoyo de Coscu y Bizarrap a Agustín de Gran Hermano

Contando con los mensajes y el apoyo de famosos y no tanto fue que hasta hace menos de un mes Agustín se perfilara como uno de los jugadores con más chances de llegar a la final del reality, si hasta logró un récord: ser el participante con menos votos para su expulsión al momento de estar en la placa. En la gala en la que Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado del certamen, con más del 88% de los votos, Guardis apenas recibió el 0.78% de votos en su contra.

“Gracias, gente. Gracias por el apoyo, gracias a todos. Domingo tras domingo, semana a semana. Así los quiero. A partir de hoy arrancamos con todo”, se mostró exultante ante las cámaras el autodenominado mejor jugador de la historia del ciclo. Sin embargo, todo cambió en el último tiempo: el apoyo de los famosos dejó de estar y en las redes sociales se comparten durante todo el día distintas actitudes repudiables del participante.

Mientras tomaba mate junto a Alexis Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio en el living que da al jardín de la vivienda, Guardis aseguró en tono amenazante que recibía fotos de desnudos, y su exposición empezó a inclinar la balanza en su contra: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. El cordobés aseguró que él borraba todo y el Conejo, en tanto, reconoció que él también las tenía en una carpeta aunque no para darlas a conocer llegado el caso. Entonces, Frodo aclaró que no hacía lo mismo con las mujeres que habían sido sus ex parejas.

Agustín contó que guarda fotos de las mujeres que estuvieron con él en Gran Hermano 2022

Pero no fue lo único, claro, ya que más adelante, mientras conversaba con los varones de la casa en el dormitorio sobre la posibilidad de que algún famoso entrara a la casa, Thiago Medina exclamó: “Uh, viene Lali... ¡sabés qué!”. Y todos se mostraron entusiasmado con esta posibilidad. Pero Agustín hizo un repudiable comentario que bien podría llegar a valerle una sanción. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, aseguró haciendo referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

Una de las mujeres que mostró incomodidad por las actitudes del joven fue Julieta, quien en una charla con Cata y Nacho había asegurado que “¿Sabés quién me mira mucho también? Agustín. Me incomoda, así como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso ‘dejá de mirarme un poco’”. E incluso él mismo dejó en claro a los demás hermanitos lo que pensaba: “¡Qué buen andar que tiene, qué buen andar, ¡parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa”.

“Se pone esas calzas y se para allá y es una cosa...”, continuó Agustín con su monólogo, refiriéndose a Julieta. “Encima todo cortito. Me rompen la cabeza esas cosas”, continúa, en tanto que Alexis lo avaló con un “sí, bien provocativa”. Pero las actitudes de Agustín, según Cata, fueron mucho más allá de las palabras en algunos momentos, como esa noche en que Nacho llegó a la habitación de las mujeres diciendo “Cata, ¿puedo dormir acá? porque no lo soporto”, en momentos en que “Frodo” se masturbaba frente a los demás.

La campaña en las redes sociales ya comenzó, de ser el participante con el récord de menor votos en contra de la historia, ahora quieren dar vuelta por completo esos números y que sea un récord de votos negativos. Pero no solo de las redes vive el programa, por lo que resta ver de qué forma se comportarán los números en la gala de este domingo, en la que están nominados también Nacho, Julieta, Marcos, Maxi y Romina.

