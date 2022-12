Martina de Gran Hermano formuló repudiables declaraciones sobre la identidad de género de Flor de la V

Gran Hermano 2022: Martina realizó declaraciones repudiables sobre Flor de la V (El Show de Ulises Jaitt, Radio XLFM)

Martina Stewart Usher sigue generando revuelo, luego de haber sido la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, el popular ciclo de Telefe. La profesora de educación física marcó desde el principio un perfil muy alto en su estilo de juego, pero su estrategia no funcionó y en poco tiempo quedó fuera de la casa por decisión del público.

En una entrevista con Ulises Jaitt, la joven habló de sus compañeros del reality y realizó declaraciones repudiables en referencia a Florencia de la V, la conductora de Intrusos (América). Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si saldría con una mujer. “No es algo que a mí me atraiga, pero no lo puedo decir, capaz mañana me pinta, me atraen los hombres”, respondió Martina.

Además, opinó sobre la enseñanza de la diversidad de género en las escuelas en El Show de Ulises Jaitt, el ciclo que se emite por Radio XLFM: “Es un tema complicado. A veces esa diversidad de género se convierte en una moda. Trabajé en un colegio y decían ‘soy gay’. Les preguntaba qué era ser gay…. no sabían qué era, lo escucharon o lo vieron”.

“¿Y el DNI no binario?”, le preguntó Ulises. “No sé. No sabía. Lo tendría que definir esa persona y ver qué onda la sociedad, para qué lado vamos a ir”, le respondió Stewart Usher. Luego, habló del uso de la X: “Vamos a decir que sí, que me parece correcto su uso, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Para mí sos hombre o mujer. Entiendo que a cada uno le guste lo que le guste, pero no sé... después cada uno que con su culo haga un choreo”.

Cuando el conductor le consultó cómo consideraba a Flor de la V, la hermanita respondió: “Es un hombre que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. Jaitt le preguntó: “¿La tratarías de mujer?”. La joven contestó: “Sí, que le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.

El primer escándalo de Martina ocurrió antes de entrar al reality cuando en una presentación dio su opinión sobre los bisexuales que generó rechazo en las redes sociales. “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó.

A poco de salir de la casa más famosa del país, y en una entrevista con Teleshow, la participante hizo una análisis de su breve paso por la casa y de sus dichos homofóbicos: “Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan”.

Luego, agregó: “No pensé que iba a tener esta repercusión, sino no lo hubiese dicho, pero ya pedí las disculpas que corresponden a la gente que se ofendió, porque no soy quién para juzgar la sexualidad de nadie”. En el mismo sentido, la joven habló sobre las acusaciones de maltrato respecto a su trabajo como profesora de educación física: “Lo que me llamó la atención es que hayan esperado que entre a Gran Hermano para ir a denunciar. Y ni siquiera es una denuncia, es un chisme porque no hay nada legal”.

Además, expresó su satisfacción por la actitud del colegio para el que cumplía tareas. “Desmintieron todo y aclararon que no hay ninguna denuncia. Así que estoy tranquila por ese lado. Es una fiaca, pero no deja de ser un chisme y algo que se creó en las redes. Yo para entrar a Gran Hermano renuncié formalmente. Me fui sin un problema, por eso cuando salí de la casa fue un choque”, reconoció. Y aseguró que no piensa comunicarse con las madres que realizaron las denuncias: “No voy a seguir generando contenido de algo que no existió”.

